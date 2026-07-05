Celebración
El Grau despide nueve días de fiestas con el tradicional ‘Visca Sant Pere’. Así ha sido el acto
El espectáculo recurre a las nuevas tecnologías para homenajear a las reinas, el pregonero, peñas, collas y el campanario en su 25 aniversario
El tradicional Visca Sant Pere ha puesto punto y final este domingo a nueve días de fiestas en el Grau en honor al santo marinero y que han contado con una elevada participación en los casi 200 actos programados.
Al acto de clausura de estas celebraciones, organizado por Splai Teatre, ha asistido la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; así como el concejal de Movilidad, Gonzalo Romero; las reinas de las fiestas, Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, junto con sus respectivas cortes de honor; el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino, y el presidente infantil, Miguel Ramírez León.
Durante el espectáculo al que se han vuelto a incorporar las nuevas tecnologías para sorprender al numeroso público asistente, se ha desplegado una lona de 18,10 metros en el Moll de Costa, sobre la que se ha proyectado un vídeo con algunos de los momentos más destacados de las fiestas. Este montaje audiovisual ha incluido un homenaje a las máximas representantes festeras, con un recorrido por sus mejores momentos durante el año.
También ha reconocido al pregonero de la Cabalgata del Mar de este año, Marc Teresa, mediante una propuesta audiovisual apoyada en inteligencia artificial que lo ha conectado con su etapa de 2014, cuando fue presidente infantil de las fiestas de Sant Pere.
El acto también ha tenido un reconocimiento para las peñas y collas que han participado en las diferentes actividades y ha rendido un emotivo homenaje al campanario de la iglesia de San Pedro, acompañado por un repique de campanas, con motivo de su 25 aniversario. La clausura ha culminado con un remate pirotécnico a cargo de Pirotecnia Peñarroja y con el tradicional grito de Visca Sant Pere.
Agradecimiento
No obstante, durante este domingo también se ha celebrado el concurso de paellas y este sábado, dos actos que reunieron a numeroso público por la noche: el concierto de la cantante Isabel Aaiún, intérprete del conocido tema La potra salvaje, y el correfoc Esclat de Foc de Dimonis de la Plana.
Para la teniente alcalde del Grau, Ester Giner, estas han sido unas fiestas «marcadas por la participación y la convivencia. Una vez más, los graueros nos han mostrado su orgullo por sus raíces, su fuerte vínculo con el mar Mediterráneo y su capacidad para acoger a las personas que se acercan al Grao». Giner ha agradecido el trabajo de la Comisión de Fiestas y de los cuerpos de seguridad.
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