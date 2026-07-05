Isabel Aaiún arrasa en las Fiestas de Sant Pere con su 'Potra salvaje'

Una multitud de personas vibró el sábado por la noche en el Moll de Costa con el concierto estrella de las Fiestas de Sant Pere, protagonizado por Isabel Aaiún, cantante de 'La potra salvaje', uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en España.

El tema, convertido en himno popular tras viralizarse en redes sociales y sonar en fiestas, celebraciones y eventos multitudinarios, acumula más de 46 millones de reproducciones en Spotify en su versión original. Su actuación aportó uno de los momentos más esperados de la programación y reforzó el ambiente participativo y festivo que estos días llena las calles con motivo de las Fiestas de Sant Pere.

Isabel Aaiún en Sant Pere. / Mediterráneo

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha valorado el concierto estelar y ha destacado “la gran respuesta del público en una noche que ha sido uno de los momentos más multitudinarios y esperados de estas fiestas”. Asimismo, ha señalado que “la programación musical de las Fiestas de Sant Pere continúa consolidándose como un punto de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes”.

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Isabel Aaiún en Sant Pere 2026. / Mediterráneo

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha subrayado “el ambiente vivido en el Moll de Costa y la importancia de seguir impulsando unas fiestas participativas, abiertas y con propuestas para todos los públicos”. Giner ha añadido que “actuaciones como esta contribuyen a llenar de vida el Grao y a reforzar el protagonismo de las Fiestas de Sant Pere en el calendario festivo de la ciudad”.