Las 13 peticiones de las peñas para "mejorar" el decreto de los 'bous al carrer': de la formación para mejores a la inspección de cadafales

Los miembros de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, la Asociación en Defensa de las Tradiciones Bous al Carrer y la Unión de Emboladores lo tienen claro y así lo han votado por unanimidad: acudirán a la Justicia si el nuevo reglamento que ha preparado la conselleria de Emergencias e Interior no incorpora las 13 enmiendas que reivindican los aficionados.

Una imagen de la reunión de este domingo. / Mediterráneo

Así lo ha explicado este domingo el presidente de esta federación, Germán Zaragozá, al periódico Mediterráneo tras la reunión que ha tenido lugar por la mañana en la Casa de la Cultura de Rafelbunyol y a la que también ha asistido el director general de Cultura, Ignacio Prieto. «En principio, vamos a intentar reunirnos con la Generalitat Valenciana antes de que finalice el plazo de presentación de enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Autonómicos y que termina el próximo jueves», ha detallado Zaragozá. El objetivo de este encuentro es «solucionar los problemas que vemos que hay en el nuevo reglamento y así lo queremos plantear en ese encuentro y, en el caso de no llegar a un acuerdos, presentaremos un recurso contencioso administrativo en contra del documento», ha continuado el máximo representante de la Federación de Peñas de Bous al Carrer a nivel autonómico.

A la reunión han asistido representantes de varios colectivos de bous al carrer. / Mediterráneo

Si bien son un total de 13 cuestiones, Zaragozá ha destacado como algunas de las más importantes, la petición de que se derogue la necesidad de que haya una declaración favorable de los ayuntamientos ya que los consistorios «no tienen competencias legales para prohibir un festejo taurino» y dejar únicamente el de utilización de la vía pública cuando sea necesario; la suspensión de la inspección técnica de la prueba de carga de los más de 6.000 cadafales que hay en toda la Comunitat Valenciana «ya que hasta ahora no ha habido ningún accidente que justifique esta medida ni el gasto que supondría»; la petición de que se incluya el festejo de formación para menores de 16 años como ya está asentado en Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra y el País Vasco; y la supresión de la ambulancia extra que desde la Federación no consideran necesaria y en el caso de que este vehículo tuviera que realizar un traslado, se paralizaría el festejo hasta que volviera.

"Nunca antes había habido tanta unión entre los aficionados al bou al carrer como hasta ahora" Germán Zaragozá — Presidente de la Federación de Peñas Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana

Junto a estas cuatro peticiones hay otras nueve reivindicaciones que completarían el documento de las enmiendas al reglamento de bous al carrer.

Sanidad y reses

Los aficionados piden también la derogación de todo el artículo completo que hace referencia al personal veterinario «por lo que cada organizador debe ser libre de encargar las funciones que determine»; así como eliminar el punto que impone la contratación obligatoria del personal veterinario en lo encierros de reses emboladas; o permitir una apertura puntual del recinto de la embolada para dejar salir al camión en el caso de que sea necesario.

Otro momento del encuentro de este domingo. / Mediterráneo

En relación al cambio sobrevenido de una res, los aficionados quieren que haya una declaración jurada del organizador de que la res inicialmente autorizada no se encuentra en condiciones de ser exhibida y que baste una declaración responsable del director del festejo para la suelta del nuevo animal; también estiman la eliminación del punto que exige suelo antideslizante y cama de paja, serrín u otros materiales; quieren que quede autorizada la divisa con arpón sanitario previamente certificada y autorizada por la policía autonómica; además de que se añada al reglamento que la plaza de toros portátil se considerará recinto taurino siempre que se realicen exclusivamente festejos de bous al carrer. La eliminación de la exigencia de conformidad por escrito del municipio para celebrar el Grand Prix y la supresión de los defectos graves y leves toda referencia a la deformación elástica ya que técnicamente «no existe como defecto y no se puede probar» completan las peticiones.