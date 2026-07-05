El PSOE de Castelló critica que el consultorio de la Marjaleria "solo abra dos horas a la semana en verano"

El grupo municipal socialista de Castelló ha acusado a la alcaldesa Begoña Carrasco de "tomar el pelo a los vecinos y vecinas de la Marjaleria" al presentar como un gran logro la apertura de un consultorio médico que únicamente prestará servicio los martes, de 12.00 a 14.00 horas, durante los meses de verano.

Para la portavoz del PSPV, Patricia Puerta, "la realidad desmonta el discurso triunfalista de la alcaldesa". "Carrasco prometió reabrir el consultorio de la Marjaleria y lo que ha acabado ofreciendo es un servicio de apenas dos horas semanales. Esto no es cumplir la palabra; es rebajar una promesa electoral hasta convertirla en un simple gesto propagandístico", ha manifestado la socialista.

La edila del PSPV recuerda que en la campaña electoral de 2019 la entonces candidata del Partido Popular aseguró que abriría el consultorio durante todo el año y que prestaría servicio diario, argumentando que la mayoría de vecinos residen en la Marjaleria de forma permanente y que muchas personas mayores no debían desplazarse hasta el Grau para recibir atención sanitaria. Cuatro años después, en la campaña de 2023, volvió a comprometerse públicamente a reabrir el consultorio.

"Han pasado siete años desde aquella primera promesa y tres desde que llegó a la Alcaldía. El resultado es un consultorio que abre un único día a la semana y solo durante dos horas. Esa es la diferencia entre la Carrasco que pedía el voto y la Carrasco que gobierna", ha señalado Puerta.

La portavoz socialista recuerda, además, que mientras la alcaldesa presume de un refuerzo estacional, el consultorio auxiliar de la calle Churruca continúa arrastrando importantes carencias. "Faltan profesionales, siguen existiendo problemas con el aire acondicionado y persisten las deficiencias de limpieza y mantenimiento. Esa es la realidad de la atención sanitaria en el Grau y la Marjaleria".

"Los vecinos y vecinas de la Marjaleria no necesitaban un consultorio para hacerse una foto un martes de verano. Necesitaban el consultorio estable, abierto todo el año y con atención diaria que prometió Begoña Carrasco. Si una persona necesita asistencia sanitaria un miércoles, un viernes o un domingo, este consultorio no estará abierto. Por eso resulta incomprensible que la alcaldesa pretenda vender como un éxito lo que ni siquiera cumple con el compromiso que ella misma adquirió ante la ciudadanía".

Para la portavoz socialista, "una vez más, Begoña Carrasco demuestra que una cosa es lo que promete cuando pide el voto y otra muy distinta lo que ofrece cuando gobierna. La Marjaleria merece una atención sanitaria digna durante todo el año, no una operación de propaganda de dos horas a la semana".