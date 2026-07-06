Begoña Carrasco: "La ONU elige Castelló como ejemplo de una transformación urbana sostenible"

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacado hoy que “el Ayuntamiento de Castellón se ha incorporado a la iniciativa ciudades que se Superan, impulsado por ONU- Habitat. Un proyecto que tiene como objetivo reconocer, acompañar y proyectar el papel estratégico de las ciudades intermedias en la transformación urbana sostenible”.

La participación en esta iniciativa fue aprobada recientemente por la Junta de Gobierno Local y refuerza el posicionamiento de Castelló como referente entre las ciudades intermedias que lideran procesos de innovación urbana. “Un proyecto internacional que tiene una duración de cuatro años y que actuará como acelerador del progreso para la implementación de la Nueva Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ciudad”, ha destacado la máxima representante municipal.

La propuesta de ONU-Habitat se basa en la idea de municipios que se superan a sí mismos a través del empoderamiento de las ciudades intermedias para impulsar transformaciones contundentes y ambiciosas, apoyándose en un enfoque de intercambio colectivo para hacerlas más fuertes juntas. El proyecto actúa como acelerador del progreso y sirve como catalizador para que las ciudades españolas de tamaño medio, de entre 50.000 y 200.000 habitantes, como es el caso de la ciudad de Castellón, para que implementen la Nueva Agenda Urbana”.

Apuesta por la renaturalización urbana

En el caso de Castellón, la colaboración y el protagonismo será “de manera especial para nuestro proyecto de renaturalización urbana, en linea con su Agenda Urbana y el proyecto Castellón, Naturaleza en Red. Esta iniciativa contempla la creación de una infraestructura verde y azul, entre las que destacan la creación de una red de oasis climáticos en hasta 18 colegios de la ciudad, así como la generación de corredores ecológicos y la implantación de soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los castellonenses”

Así, la primera edila, quien mantuvo el pasado mes de febrero un encuentro con Ana Beatriz Jordao, jefa de oficina de ONU-Hábitat en España con motivo de la jornada Castellón naturaleza en Red, una ciudad para vivir mejor, ha hecho hincapié en que “Castellón ha sido una de las elegidas por la ONU como ejemplo de una transformación urbana sostenible”. La alcaldesa ha remarcado que “junto a Castellón sólo han sido seleccionados cuatro municipios más como son la ciudad de Sant Boi de Llobregat, Granollers, Viladecans y Alcorcón, consolidando una red de ciudades que trabajan de forma colaborativa en el impulso de la transformación urbana sostenible”.

Carrasco no ha querido olvidar “la magnífica labor de la Oficina de Planificación y Proyección Económica del Ayuntamiento de Castellón, dirigida por Carmen Vilanova. Gracias a todo su gran trabajo y sus gestiones ha sido posible que la ONU-Habitat haya seleccionado a nuestra ciudad como referente dentro de este proyecto”.

Líneas de trabajo orientadas a fortalecer su Agenda Urbana

Carrasco también ha detallado que “en el marco de Ciudades que se Superan Castellón participará activamente en distintas líneas de trabajo orientadas a fortalecer su Agenda Urbana. Por una parte, recibirá asistencia técnica especializada por parte de ONU-Habitat para el desarrollo de proyectos urbanos transformadores. Por la otra, permitirá crear un liderazgo de comunidades de práctica entre ciudades intermedias, fomentando el intercambio de experiencias y soluciones comunes. Por último, se organizarán encuentros, talleres y eventos de ámbito nacional e internacional para visibilizar avances y resultados”.

Importancia de la ciudades intermedias

El proyecto Ciudades que se Superan “contribuye a situar a las ciudades intermedias como actores clave en la transformación urbana a nivel nacional e internacional, al tiempo que impulsa proyectos propios con un impacto directo en la calidad de vida de la ciudadanía”, ha indicado la alcaldesa.

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Para Begoña Carrasco “que Castellón haya sido una de las pocas ciudades españolas que han sido elegidas nos posiciona como referentes y consolida nuestra apuesta por la renaturalización urbana, la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas y la proyección internacional. Una apuesta clara del gobierno municipal por seguir potenciando la marca Castellón a nivel nacional e internacional, que dará una gran visibilidad a la ciudad y nuevas opciones para seguir siendo líderes en la captación y gestión de fondos europeos.