"Tú ya sabes a lo que te enfrentas en los 'pikes'": el riesgo permanente de las carreras ilegales en Castellón

Más allá del espectáculo, las carreras ilegales acumulan un historial de accidentes, controles policiales y vehículos modificados al margen de la normativa. Un escenario en el que el riesgo es constante para corredores y espectadores.

Accidentes y redadas

El último accidente grave relacionado con las carreras ilegales en Castellón se cobró una víctima mortal. El fallecido no participaba en la competición, sino que había acudido como espectador, algo que hacía con frecuencia. Se encontraba sentado en el bordillo de una de las calles de ‘La Estrella’, lugar donde se practican estas carerraras clandestinas en Castelló, llamado así por la proximidad de la fábrica de Estrella Damm. Durante una de las carreras, uno de los conductores perdió el control de su vehículo y arrolló al joven, que murió a consecuencia del impacto. Los asistentes reconocen que los accidentes forman parte de la realidad de estas concentraciones. «Algún que otro accidente ha habido, no puedo decir que no, pero tú ya sabes a lo que te enfrentas», admite el corredor con el que hemos hablado.

Jorge Cabedo, Intendente de Tráfico y Atestados de la Policía Local de Castellón, recuerda que este tipo de prácticas pueden tener consecuencias fatales. El responsable policial insiste además en que las sanciones derivadas de estas conductas son graves y que, tras sucesos de este tipo, se intensifican los dispositivos de vigilancia en las zonas donde suelen celebrarse estas carreras: «Cuando esta problemática se pone sobre la mesa y es más llamativa, haces más acto de presencia y eso hace que también baje el nivel de este tipo de carreras y competiciones», asegura el policía.

Las ilegalidades

Para muchos aficionados la potencia de serie no es suficiente. Por ello, es habitual que recurran a modificaciones mecánicas destinadas a mejorar el rendimiento del vehículo, como la reprogramación de la centralita, la sustitución de la línea de escape o cambios en la admisión y el turbo. Mientras observábamos dichas carreras, el espectador aficionado nos cuenta qué pasaría si la policía les pillara con estos cambios en el vehículo: «Si viene la policía lo más normal es que cada uno de los que veis aquí salgan corriendo por modificaciones ilegales, por no tener el vehículo en regla, no tener ITV o, incluso, por llevar sustancias ilícitas encima», confiesa.