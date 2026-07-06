Francisco Javier Catalán, comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló: «Queremos una Policía Local moderna, cercana y a punto para retos futuros»

Francisco Javier Catalán Pradas, comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló que ocupa el cargo de forma definitiva desde hace unos días, es licenciado en Derecho, tiene 51 años, está casado, tiene dos hijos y una amplia trayectoria profesional en el Cuerpo de más de 28 años.

--Acaba de tomar posesión del cargo de comisario principal jefe de la Policía Local de Castelló. ¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de este Cuerpo municipal?

Mi principal objetivo es consolidar una Policía Local cada vez más cercana, profesional, eficaz y cuyo eje de actuación sea la prevención. Quiero reforzar el modelo de Policía de Proximidad orientado a la solución de problemas, porque estoy convencido de que conocer los barrios, escuchar a los vecinos y trabajar de la mano de comerciantes, asociaciones y el resto de instituciones es la mejor forma de anticiparnos a los problemas y mejorar la convivencia. Para conseguirlo, también es prioritario completar la plantilla y la estructura de mando. Acabamos de iniciar el proceso para incorporar nuevos 15 agentes, a los que se podrán añadir otros 19 correspondientes a la oferta de empleo público de este año 2026. La próxima semana dará inicio el proceso para cubrir tres plazas de inspector, correspondientes a la escala técnica. Y se han ofertado plazas vacantes de oficial y de comisario (segundo nivel en el cuadro de mando), por lo que en breve podrían iniciarse los procesos para cubrir estas plazas. Disponer de una organización completa nos permitirá prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Al mismo tiempo, seguiremos apostando por la formación continua y la innovación sin perder nunca nuestra esencia: ser una Policía cercana, accesible y al servicio de los castellonenses.

--¿Cuáles son los proyectos nuevos y prioridades que tiene previsto llevar a cabo?

Nuestra prioridad inmediata es completar la plantilla y la estructura de mando, como he dicho. Y estos procesos para cubrir las plazas vacantes, aunque lentos, porque son necesariamente garantistas, ya se han iniciado y nos van a permitir desplegar nuestro organigrama operativo llegando de manera más efectiva a todo el término municipal. A partir de ahí reforzaremos las unidades de reacción, básicas para atender las incidencias que surjan, pero también el modelo de Policía de Proximidad, incrementando la presencia en los barrios, en el Grau, la Marjaleria y en las urbanizaciones de montaña, escuchando a vecinos y comerciantes, como ya estamos haciendo y trabajando desde la prevención. Vamos a apostar por las nuevas tecnologías como una herramienta al servicio de la ciudadanía. Nuestro objetivo es disponer de mejores herramientas que nos permitan ser más eficaces, optimizar los recursos, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una atención cada vez más rápida y de mayor calidad. La tecnología no sustituye a los policías; nos ayuda a trabajar mejor y a dedicar más tiempo a aquello que realmente importa: estar cerca de las personas y resolver sus problemas. En definitiva, lo que pretendemos construir es una Policía moderna, cercana y preparada para los retos que nos presente el futuro.

Francisco Javier Catalán lleva más de 28 años en el Cuerpo municipal. / MANOLO NEBOT ROCHERA

--¿Qué balance hace de estos casi tres años como máximo responsable de la Policía Local pese a que ocupa ahora, desde hace unos días, el cargo de forma definitiva?

Hago un balance muy positivo. Aunque el nombramiento como funcionario de carrera en esta categoría profesional, asumiendo la jefatura, se ha producido ahora, durante estos casi tres años hemos trabajado con ilusión, responsabilidad, voluntad de diálogo y una línea muy clara de servicio público. Han sido años de mucho análisis y de aprendizaje, de afrontar retos importantes y de impulsar mejoras en la organización y en la prestación del servicio. Pero, sobre todo, han sido años de trabajo colectivo. Los avances alcanzados son fruto del compromiso y la profesionalidad de toda la plantilla, que ha demostrado una enorme capacidad de adaptación y una gran vocación de servicio, que se pusieron de manifiesto, por ejemplo, cuando otros municipios de nuestra Comunitat Valenciana atravesaron algunos de los momentos más difíciles de su historia reciente como consecuencia de la dana, y nuestros policías, sin que nadie les obligara, estuvieron allí. Esto dice mucho de la capacidad de la plantilla que me honro dirigir. Además, me he encontrado con una clara apuesta por la seguridad, con una mayor dotación presupuestaria en partidas tan básicas y necesarias como la uniformidad o la formación para nuestros policías, pero es necesario seguir desarrollando este proyecto con más estabilidad y continuar avanzando en una Policía Local cada vez más preparada para responder a las necesidades de Castellón.

--El aumento de las infracciones de los usuarios de los patinetes y las okupaciones, la última en la zona de la Marjaleria, son algunos de los problemas que preocupan a los vecinos. ¿Cómo va a hacer frente la Policía Local a estas situaciones?

Son dos cuestiones que preocupan a la ciudadanía y a las que estamos prestando una atención especial. En el caso de los vehículos de movilidad personal, la seguridad vial es una prioridad. La Policía Local de Castellón ya fue pionera en incorporar un dispositivo para controlar la velocidad de los patinetes eléctricos y recientemente hemos adquirido un segundo equipo para reforzar esos controles. Además, la nueva Ordenanza de Movilidad de la ciudad nos proporciona más herramientas para actuar frente a conductas como circular sin casco cuando es obligatorio o incumplir otras normas de seguridad. Los controles son constantes y en ellos participan la Sección de Tráfico, los Agentes de Movilidad y el resto de la plantilla cuando es necesario. Nuestro objetivo no es recaudar, sino prevenir accidentes y favorecer una convivencia segura entre peatones, ciclistas y usuarios de VMP. En cuanto a las okupaciones, trabajamos siempre en coordinación con la Policía Nacional y con la autoridad judicial, actuando con la máxima rapidez dentro de nuestras competencias para proteger a los vecinos y preservar la convivencia. En estos casos también es fundamental la colaboración ciudadana. Siempre pedimos a los vecinos que, ante cualquier situación que pueda ser constitutiva de una ocupación ilegal o genere inseguridad, avisen de inmediato y confíen en su Policía Local. Una comunicación rápida nos permite actuar con mayor eficacia, coordinar la respuesta con el resto de cuerpos policiales y ofrecer la mejor solución posible dentro del marco legal.

--Ahora que inicia esta nueva etapa al frente de la Policía Local de Castelló, ¿qué legado le gustaría dejar al terminar su carrera profesional?

Me gustaría dejar una Policía Local mejor de la que encontré. Ese sería, sin duda, el mayor legado que podría aspirar a dejar. Una Policía con una plantilla más completa, una organización más sólida y moderna, más cercana a la ciudadanía y con una mayor capacidad para prevenir los problemas antes de que se produzcan. Quiero consolidar un modelo basado en la proximidad, en la profesionalidad y en la innovación. Una Policía que aproveche las nuevas tecnologías para ser más eficaz, reducir los tiempos de respuesta y ofrecer una mejor atención al ciudadano, sin perder nunca el trato humano que debe caracterizar a un servicio público. Pero, sobre todo, me gustaría que cuando termine esta etapa los castellonenses sientan que su Policía Local está más cerca de ellos, que pueden confiar en ella y que trabaja cada día con vocación de servicio hacia los castellonenses, transparencia y compromiso con la capital de la Plana. Si dentro de unos años conseguimos que los vecinos digan que tienen una Policía cercana, preparada, resolutiva y orgullosa de servir a Castellón, sentiré que el esfuerzo que hemos realizado durante todo este tiempo habrá merecido la pena.