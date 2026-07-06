Los grandes eventos deportivos aúpan la ocupación hotelera de Castelló al 95%

Castelló ha sido este fin de semana más capital del deporte que nunca con la celebración de cuatro grandes eventos deportivos que, entre deportistas, técnicos, acompañantes y público, han congregado, según los organizadores, a cerca de 14.000 personas entre la ciudad y el Grau.

Una vez más, Castellón demuestra que el binomio turismo-deporte funciona y que la apuesta del equipo de Gobierno que encabeza Begoña Carrasco por atraer grandes competiciones deportivas tiene un impacto directo en la ciudad. Durante estos días, la ocupación hotelera ha alcanzado, según datos de la concejalía de Turismo, el 95% en los establecimientos de Castellón y el distrito marítimo, generando actividad también en restaurantes, comercios y servicios.

Para la concejala de Deportes, Maica Hurtado, “Castellón se ha convertido por derecho propio en la capital del deporte. Cuatro eventos de diferentes disciplinas han atraído a cerca de 14.000 personas a nuestra ciudad, que han disfrutado de nuestras instalaciones deportivas, de nuestra oferta turística y de nuestra capacidad organizativa. Castellón ha estado en boca del mundo del deporte durante todo el fin de semana”.

La ciudad cuenta con instalaciones y servicios preparados

Hurtado ha destacado que “se ha demostrado que Castellón cuenta con instalaciones, infraestructuras y servicios preparados para acoger grandes eventos. La celebración simultánea de competiciones de primer nivel en diferentes espacios deportivos municipales confirma la capacidad organizativa de la ciudad y el buen trabajo que se está realizando para situar a Castellón en el calendario de las grandes citas deportivas”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que “un fin de semana más la ciudad ha registrado un gran éxito en la ocupación hotelera, alcanzando cifras superiores al 95% en el conjunto del municipio. Este dato confirma el acierto del binomio turismo y deporte, un modelo de turismo que continúa dando excelentes resultados, tal y como ya ocurrió la semana pasada, cuando la ocupación superó el 90% gracias también a la celebración de eventos deportivos”.

Además, la edil ha indicado que “este impulso se ha visto reforzado por las fiestas de Sant Pere, los conciertos celebrados durante el fin de semana y una oferta cultural de primer nivel que sigue atrayendo a numerosos visitantes. Sin duda, todo ello contribuye a revitalizar el sector hostelero y a consolidar la ciudad como un referente turístico en todos los sentidos”.

Los campeonatos de gimnasia rítmica atraen a cerca de 5.000 personas

El Pabellón Ciutat de Castelló ha acogido del 1 al 5 de julio a lo más destacado de la gimnasia rítmica española con la celebración de tres competiciones: el Campeonato de España de Equipos de Gimnasia Rítmica, la Final de la Liga Iberdrola de Gimnasia Rítmica y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos.

Estas citas han convertido de nuevo a Castellón en una ciudad de referencia para la Real Federación Española de Gimnasia a la hora de organizar grandes eventos deportivos. Cabe recordar que hace poco más de seis meses la ciudad ya acogió el Campeonato Nacional Base de Conjuntos Iberdrola y la tercera fase de la Copa de España de Conjuntos Iberdrola.

Durante estos campeonatos, cerca de 5.000 personas procedentes de la mayoría de comunidades autónomas han pasado por Castellón, entre deportistas, técnicos, familiares y público.

La Mediterranea Tri bate récord con 1.400 participantes

La Mediterranea Tri ha colgado en esta edición el cartel de plazas agotadas, alcanzando un récord de participación con 1.400 deportistas inscritos.

Más del 85% de los participantes procedían de fuera de la provincia y un 50% de fuera de la Comunitat Valenciana. Además, la prueba ha contado con presencia internacional, con deportistas llegados de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Noruega, Irlanda, Rumanía y Países Bajos.

Entre participantes y acompañantes, la Mediterranea Tri ha reunido a cerca de 4.000 personas durante los tres días del evento, que se ha desarrollado en la playa del Pinar y en las instalaciones del Javier Marquina, en el Grao de Castellón.

La prueba gana cada año más relevancia, como demuestra el hecho de que este año Castellón haya sido la ciudad elegida para la entrega de trofeos a los ganadores de los triatlones de Valencia y Alicante.

La Piscina Olímpica reúne a cerca de 1.200 personas

La Piscina Olímpica de Castellón ha vuelto a ser escenario de una prueba de alto nivel con la celebración del Campeonato Autonómico Absoluto y Júnior de Verano 2026.

Un año más, esta competición ha elegido las instalaciones castellonenses para su celebración, lo que confirma la calidad de la Piscina Olímpica y su posición como instalación de referencia para acoger pruebas deportivas de primer nivel.

La cita ha reunido a más de 420 nadadoras y nadadores de 40 clubes de toda España. Entre deportistas, técnicos y acompañantes, el campeonato ha atraído a cerca de 1.200 personas a la ciudad.

El Gaetà Huguet acoge el Campeonato de España Sub-18 con más de 740 atletas

Otra instalación deportiva municipal que ha acogido este fin de semana un evento de categoría nacional han sido las pistas de atletismo del Gaetà Huguet, escenario del Campeonato de España Sub-18.

La competición ha congregado a más de 740 atletas llegados de toda España y ha vuelto a poner de manifiesto el buen funcionamiento del Plan Director de Instalaciones Deportivas Municipales, que ha permitido que el Gaetà Huguet acoja a lo largo del año numerosos campeonatos, concentraciones y citas deportivas de primer nivel.

Sumando atletas, técnicos, acompañantes y público, el Campeonato de España Sub-18 ha reunido a cerca de 3.500 personas en Castellón, reforzando el papel de la ciudad como sede habitual de grandes eventos atléticos y como referente nacional para la celebración de competiciones de primer nivel.