El PSOE acusa a Begoña Carrasco de falta de planificación por el cine Rex

El Grupo Municipal Socialista ha acusado al gobierno de Begoña Carrasco de volver a demostrar su falta de planificación y de modelo de ciudad tras reconocer la propia alcaldesa que la rehabilitación del antiguo cine Rex no podrá ejecutarse durante este mandato, pese a que el Ayuntamiento destinó hace un año cerca de dos millones de euros de dinero público para adquirir el edificio.

La portavoz socialista, Patricia Puerta, ha señalado que "el cine Rex resume perfectamente la forma de gobernar de Begoña Carrasco: primero el gran anuncio, después la fotografía y, finalmente, las excusas". En este sentido, recuerda que la alcaldesa presentó la compra del inmueble como uno de los proyectos emblemáticos de la legislatura, asegurando que se convertiría en un gran espacio cultural para dinamizar el centro de la ciudad y recuperar las proyecciones cinematográficas.

"Un año después, la propia señora Carrasco reconoce que el proyecto no verá la luz en este mandato porque la rehabilitación cuesta mucho más de lo que esperaba y ahora depende de conseguir fondos europeos. Es decir, se gastó casi dos millones de euros sin tener garantizado cómo iba a financiar la actuación que realmente permitiría poner el edificio al servicio de la ciudadanía", ha denunciado Puerta.

Para la portavoz socialista, el problema no es la recuperación de un edificio emblemático, sino "la absoluta falta de planificación en la gestión del dinero público". "Si no existía un proyecto maduro, si no se conocía el coste real de la rehabilitación y si no estaba asegurada la financiación necesaria, resulta legítimo preguntarse si era prioritario destinar casi dos millones de euros a una compra que hoy sigue completamente paralizada, mientras Castelló continúa teniendo necesidades urgentes en vivienda, mantenimiento de barrios, limpieza o mejora de los servicios públicos".

Puerta considera que el caso del cine Rex "es la mejor prueba de que Begoña Carrasco sigue sin tener un modelo claro de ciudad". "Tres años después de llegar a la alcaldía, las actuaciones que realmente avanzan son, en gran medida, proyectos heredados del anterior gobierno progresista. Cuando habla del presente presume de iniciativas impulsadas por el PSPV y cuando anuncia proyectos propios casi siempre los sitúa en un futuro que nunca acaba de llegar".