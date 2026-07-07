59 bares, restaurantes y chiringuitos de Castelló competirán este verano por la Bandera Verde de la Sostenibilidad de Ecovidrio

Un total de 59 establecimientos hosteleros de Castelló, entre bares, restaurantes y chiringuitos, participarán este verano en la campaña Bandera Verde de la Sostenibilidad, impulsada por Ecovidrio para fomentar el reciclaje de envases de vidrio en el sector hostelero y que este año llega a su séptima edición.

La iniciativa se ha presentado esta mañana en el paseo Buenavista, frente a la Tenencia de Alcaldía del Grao, dentro de la campaña de sostenibilidad y medio ambiente que viene desarrollando el actual equipo de Gobierno. Al acto han asistido la teniente alcalde del Grao, Ester Giner, el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo y el responsable de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana, Manuel Sala.

La teniente alcalde del Grao, Ester Giner, ha destacado que “un total de 59 restaurantes, bares y chiringuitos de la localidad, especialmente del Grau de Castelló, se han sumado ya a esta iniciativa, que se prolongará hasta el final del mes de agosto para alzarse con la Bandera Verde de la Sostenibilidad”.

Giner ha señalado que “un verano más esperamos contar con la ayuda del sector hostelero para dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico durante el verano”. Además, ha añadido que “con esta campaña queremos seguir promoviendo el reciclaje y el desarrollo de nuestro entorno de manera sostenible”.

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha subrayado que esta campaña de Ecovidrio “sirve también para concienciar sobre la buena gestión de los residuos de vidrio y nos va a permitir seguir mejorando el porcentaje de reciclaje de envases de vidrio, especialmente con la implicación del sector hostelero del Grao, que es donde se concentra buena parte de la actividad durante los meses de verano”.

Toledo ha recordado que “la limpieza es una prioridad para este gobierno municipal desde el comienzo de la legislatura y el reciclaje juega un papel fundamental en ese compromiso”. En este sentido, ha señalado que “el año pasado, en Castellón, dentro de esta misma campaña de Banderas Verdes, se recogieron 442.420 kilos de vidrio, y este año el reto es superar esa cantidad de la mano de los establecimientos hosteleros que se han sumado a la iniciativa”.

El edil ha añadido que “nuestro objetivo es cumplir los objetivos marcados y conseguir este año alzarnos con una de las Banderas Verdes, siempre de la mano del sector hostelero, porque en verano la mayor parte de la actividad se concentra en el Grao, en los chiringuitos de la playa, en el paseo Buenavista y en los establecimientos de la zona”.

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Por su parte, Manuel Sala, gerente de Ecovidrio en la Comunidad Valenciana, ha declarado que “un año más estamos muy orgullosos de poder celebrar una nueva edición del Movimiento Banderas Verdes y de contar de nuevo con la ayuda de hosteleros y municipios para dar respuesta al notable incremento de generación de residuos que registran las zonas costeras con elevado índice turístico en verano. Quiero dar las gracias por su compromiso a todos los municipios y al sector HORECA por volcarse con esta competición para promover el reciclaje y el desarrollo de nuestro entorno de manera sostenible”.