Castelló celebrará San Cristóbal con conciertos y reparto de 1.500 cintas conmemorativas

Castelló vuelve a rendir homenaje, un año más, a su patrón San Cristóbal con una programación organizada por la Junta de Fiestas y la Gestora de Gaiatas, que incluye el concierto de la Banda Municipal, la misa en la Concatedral de Santa María, la tradicional bendición de vehículos y el reparto de 1.500 cintas conmemorativas, además del popular sopar de “pa i porta”.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “volver a nuestras raíces es hacer más grande la sociedad en la que vivimos. Esta semana recordamos a uno de los patrones de Castelló, San Cristóbal, con unos actos cargados de emoción, simbolismo y tradición, que forman parte de la identidad de nuestra ciudad”.

Selma ha subrayado, además, que “desde el gobierno municipal seguimos trabajando para que Castellón mantenga sus tradiciones, sus espacios de encuentro y sus fiestas en la calle. Queremos una ciudad viva, participativa y orgullosa de su historia, donde vecinas, vecinos y visitantes puedan disfrutar de nuestras costumbres y compartirlas ”.

Los actos conmemorativos arrancarán este jueves, 9 de julio, a las 20 horas, en la Plaza Mayor, con el concierto ofrecido por la Banda Municipal de Castellón, bajo la dirección de José Vicente Ramón Segarra. El concierto, titulado “Pels camins d’Espanya”, realizará un recorrido musical con piezas como el pasodoble “Puenteareas”, “Estampas Mediterráneas”, el preludio “La Torre del Oro”, la selección de “Gran Vía”, la jota “Viva Navarra” y los pasodobles “Brisa de Málaga” y “La Concha Flamenca”. La actuación concluirá con el tradicional “Rollo y Caña”.

El sábado será el día grande de la celebración,a las 11 horas, de la misa en honor a San Cristóbal en la Concatedral de Santa María. Tras la eucaristía, tendrá lugar un volteo de campanas y, a continuación, la tradicional bendición de vehículos en la calle Mayor, donde se repartirán las 1.500 cintas conmemorativas preparadas para la ocasión.

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Los actos concluirán con el tradicional sopar de “pa i porta”, que se celebrará en el Palau de la Festa y para el que este año se espera una asistencia cercana a las 1.200 personas. Tras la cena, se realizarán los habituales espectáculos coreográficos a cargo de las madrinas, presidentes y cortes de honor de cada sector de la ciudad, así como con la participación de las reinas de las fiestas, Clara Sanz y Ana Colón.