Castelló ya tiene fecha para el Festival del Viento de 2027

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha recibido hoy al presidente de la Asociación de Empresarios y entidades deportivas Playas de Castellón (Adepla), Enrico Grossi. Una reunión que ha tenido lugar en el despacho de Alcaldía y en la que ha estado también presente la concejala de Turismo, Arantxa Miralles.

Carrasco ha comentado que “este encuentro ha servido para confirmar las fechas de celebración del IV Festival Internacional del Viento. Así, la cita se desarrollará entre el 5 y el 6 de junio de 2027”.

Además de esta confirmación de las fechas del festival, la primera edila ha analizado y hecho balance con Grossi de la presente edición, al tiempo que ha anunciado que “ya estamos trabajando, de manera conjunta Ayuntamiento y Adepla, en el diseño de mejoras y novedades tanto en el programa como en la organización del evento de cara al próximo año”.

Dinamización de las playas de Castellón

Begoña Carrasco ha hecho hincapié en que “el Festival Internacional del Viento adelanta la bienvenida al verano en nuestra ciudad y dinamiza y pone en valor el principal recurso y escaparate turístico de Castellón, que son sus playas. Y de ello pudieron disfrutar alrededor de 50.000 personas. Una apuesta por la desestacionalización, que nació de la colaboración público-privada”.

“La de 2026 ha sido, hasta el momento, la edición con más participación e internacional del festival con la presencia de 140 pilotos, procedentes de 22 países diferentes, que hicieron volar cerca de 800 cometas y con una completa y variada programación con más de 150 actividades dirigidas a todos los públicos, pero de manera especial al público familiar”, ha recordado la alcaldesa.

Carrasco ha recordado también “el protagonismo que han tenido las instalaciones del Aeroclub de Castellón, que permitió que se pudieran disfrutar de vuelos acrobáticos, bautismos aéreos, o vuelos en globos aerostáticos cautivos que han tenido también gran éxito entre el público familiar”.

“Tampoco hay que olvidar la colaboración de la Asociación de Comercios del Grau que puso en marcha, también en los terrenos del aeródromo castellonense, un mercadillo donde poder comprar productos artesanos y de otro tipo durante la celebración del festival”, ha indicado la alcaldesa.

Una cita consolidada

Para la alcaldesa de Castellón “nuestro Festival Internacional del Viento está ya consolidado como uno de los eventos de ocio y turísticos más importantes del calendario en la ciudad de Castellón”.

Begoña Carrasco también ha querido destacar finalmente que “el Festival Internacional del Viento cada vez atrae a más gente llegada desde más lejos de la ciudad de Castellón, que viene ex profeso para disfrutar de esta cita. Y el porcentaje es cada vez mayor de visitantes provenientes de otros puntos de la Comunitat Valenciana, pero también de ciudades como Zaragoza, Teruel o de Madrid, por poner algunos ejemplos”.