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Cierran al baño una playa de Castelló por "una fuga de agua de color rojo"

El Ayuntamiento de la capital investiga el origen de la mancha y toma muestras

Agua de color rojo en la playa del Serradal de Castelló este martes.

Agua de color rojo en la playa del Serradal de Castelló este martes. / Mediterráneo

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Mònica Mira

Castellón

La playa del Serradal de Castelló ha sido cerrada al baño durante la tarde de este martes tras detectarse una "fuga de agua de color rojo", según consta en el parte sobre el estado de las playas de las 17.16 horas.

Fuentes del Ayuntamiento de Castelló han confirmado que a estas horas todavía está vigente la prohibición de bañarse. Asimismo, desde el consistorio han manifestado que están realizando las averiguaciones pertinentes, "aunque, en principio, se descarta que se trate de aguas fecales".

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Además, mientras se evalúa la evolución de la situación, paralelamente se están llevando a cabo las comprobaciones necesarias para determinar el origen y su naturaleza de la mancha roja en la playa. Bomberos y operarios de la empresa Facsa han tomado muestras para analizar el origen de la fuga.

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