Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
El Ayuntamiento de Castelló ha abierto una investigación para determinar las causas que han dado origen a este episodio
Un vertido procedente de una conducción de la red del Sindicato de Riegos del Coto Arrocero ha sido el origen de la fuga de agua de color rojo que ha obligado a cerrar al baño la playa del Serradal del Grau de Castelló.
Así lo han dado a conocer fuentes municipales, que en base a las primeras comprobaciones realizadas descartan por el momento que se trate de un vertido de aguas fecales, "si bien será necesario esperar a los resultados de los análisis de laboratorio para conocer con precisión la composición del vertido y confirmar su origen".
Una vez detectada la fuga, señalan las mismas fuentes, se ha puesto en marcha un dispositivo que ha implicado a los servicios municipales, miembros del propio sindicato y organismos competentes, que han adoptado "las medidas pertinentes en aras a garantizar la seguridad ciudadana", entre ellas el cierre de la playa. También han tomado muestras del vertido y del agua de baño, y han iniciado una investigación para determinar el origen exacto de la coloración y las circunstancias que han dado lugar al episodio.
Como medida de precaución, el Ayuntamiento mantendrá un seguimiento continuo de la evolución de la situación y "adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en función de los resultados obtenidos y de los informes técnicos".
"Todas las actuaciones se están llevando a cabo con la máxima diligencia y en coordinación con las administraciones y entidades competentes, con el objetivo de garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad de los usuarios de la playa", indican.
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