El mensaje que dejó la reina Sofía en su visita a Castelló y la petición que le hizo la alcaldesa

La visita de la reina Sofía a Castelló, a finales de mayo, dejó huella en los vecinos y en los responsables y voluntarios del Banco de Alimentos a cuyo congreso asistió para su inauguración. La presencia de su Majestad en la capital de la Plana propició numerosas muestras de cariño de los castellonenses hacia la madre de Felipe VI, quien disfrutó, además de los actos a los que asistió, de la gastronomía local en diferentes restaurantes.

Sin embargo, de entre toda la actividad que protagonizó la reina Sofía durante esos días hubo dos hechos que no habían salido a la luz hasta este momento y que dejan un grato recuerdo de la monarca emérita.

La Reina Sofía en el momento de firmar en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Castelló en presencia de la alcaldesa. / Mediterráneo

Los dos transcurrieron durante su visita al Ayuntamiento de Castelló, el 27 de mayo. Fue a última hora de la tarde de ese miércoles cuando la reina Sofía llegó a la plaza Mayor donde decenas de personas la aclamaban y fue recibida por la alcaldesa Begoña Carrasco. En ese momento, cuando la primera edila se acercó a ella para darle la bienvenida, la invitó a que se aproximara a saludar a los vecinos que se habían congregado en el centro y que la vitoreaban con cariño. La emérita se mostró predispuesta enseguida y, acompañada por Carrasco y la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, llegó hasta las vallas para encontrarse con afecto y de forma directa con los castellonenses.

Una vez en el interior del edificio noble, tuvo lugar el acto oficial de su Majestad en el Libro de Honor. Fue allí donde firmó el mensaje que quiso dejar de su visita: A la ciudad de Castellón, con todo mi afecto y cariño. Sofía R. Un grato recuerdo que ya queda para siempre en el corazón de los ciudadanos y sus representantes.