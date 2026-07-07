Sorpresa en la playa de El Pinar de Castelló: Aparece un llamativo ejemplar de 'xuxo negre' en la orilla

Una raya pelágica o violácea (Pteroplatytrygon violacea) ha aparecido este martes en la playa de El Pinar del Grau de Castelló, donde ha despertado una gran expectación entre los bañistas que se encontraban en la zona. El avistamiento, que se puede ver en este artículo gracias al vídeo grabado por la lectora Natalia Martina, corresponde a una especie que suele vivir en aguas abiertas, aunque en los últimos veranos se está observando con más frecuencia cerca de la costa del mar Mediterráneo.

El doctor Jaime Penadés, de la fundación castellonense Azul Marino, ha identificado el animal como una raya pelágica o violácea, una especie “curiosa” que en los puertos valencianos también se conoce como ‘xuxo negre’. Según explica, normalmente vive en aguas pelágicas y se ha adaptado muy bien a ese medio, pero en verano pueden acercarse a playas y espigones.

Penadés subraya que no se trata de un animal agresivo. “Estas tienen un pincho en la cola, una espina que usan para defensa, pero habría que molestarle porque es siempre defensivo”, señala. En caso de picadura, añade, la herida puede infectarse, aunque insiste en que “no es un veneno como tal”. Por ello, recomienda no tocar ni acorralar al animal y mantener la distancia si se observa nadando cerca de la orilla.

Los avistamientos de esta especie parecen ser cada vez más habituales durante el verano. Penadés matiza que este aumento también está relacionado con que cada vez más personas llevan móviles o cámaras especializadas, lo que permite documentar mejor su presencia. “Últimamente cada verano es más habitual”, apunta.

En esta época del año, las rayas pelágicas pueden acercarse a las costas, especialmente entre finales de primavera y principios de verano. En la mayoría de los casos se las puede ver nadando sin problemas cerca del litoral. También es común encontrarlas en espigones, donde se alimentan de peces pequeños.

Qué hacer si te lo encuentras varado

El experto recuerda que, si se encuentra un animal varado en la playa, es importante llamar al 112 para que la información se canalice correctamente. En algunos casos, los retenes pueden recoger el ejemplar en un cubo de agua y activar la intervención de las entidades correspondientes. La Comunitat Valenciana cuenta con la Red de Varamientos de Cetáceos y Tortugas Marinas de la Generalitat Valenciana, coordinada por la Universitat de València junto al Oceanogràfic, que también colabora en casos de rayas y tiburones.

Penadés relata que en Castelló ya se ha producido un caso reciente en la playa del Pinar con una hembra de gran tamaño que fue devuelta al mar. “La cogí con la mano y la devolví. Si estás pendiente del pincho no pasaría nada”, explica, aunque la recomendación general para la ciudadanía es avisar siempre al 112.

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El especialista aprovecha para recordar la importancia de fotografiar y grabar este tipo de avistamientos, siempre sin molestar al animal, y compartirlos. Estas observaciones ayudan a conocer mejor la presencia de especies marinas en el litoral y su comportamiento cerca de la costa.