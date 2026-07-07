Rebelión vecinal en Castelló contra los okupas de la Marjaleria: "Me dijeron que me iban a pegar un tiro con la policía delante"

Una semana después de la okupación de una vivienda en la Primera Travessera de la Marjaleria de Castelló, los vecinos mantienen la movilización y advierten de que las protestas no van a parar. La casa fue ocupada por un grupo formado por varios adultos y menores, una circunstancia que, según fuentes municipales, impidió en un primer momento el desalojo inmediato pese a que la Policía Local acudió inmediatamente tras el aviso vecinal.

Desde entonces, la tensión no ha desaparecido en la zona. Los residentes han solicitado autorización para concentrarse cada día a las 20.00 horas frente al inmueble y aseguran que lo harán “hasta que se vayan. Cada vez somos más”, explican vecinos de la Marjaleria.

La principal preocupación vecinal es la inseguridad que, dicen, ha generado la presencia de los ocupantes. “Es una gente conflictiva y agresiva. Nos han amenazado desde que han entrado”, denuncian. Algunos residentes aseguran incluso que las amenazas se han producido en presencia policial. “A mí mismo me dijeron que me iban a pegar un tiro. Estaba la Policía delante, pero les da igual porque no respetan nada y las leyes parece que les protegen a ellos más que a nosotros”, relata uno de los vecinos.

Una actuación orquestada

Según los testimonios recogidos en la zona, los ocupantes habrían accedido a la vivienda utilizando inicialmente a menores. “El primer día entró un niño y una pareja. Al día siguiente ya habría dentro cinco mayores y siete u ocho niños”, señalan. Los vecinos sostienen que los menores están siendo utilizados “como escudo” para impedir la actuación policial y consideran que el grupo actúa de forma organizada. “Quienes les conocen ya de antes saben que se dedican a ocupar. Los que vinieron al principio ya no son los mismos. Hemos visto muchos adultos diferentes desde que entraron”, afirman.

Los residentes también denuncian que, tras entrar en la casa, los ocupantes realizaron conexiones ilegales para disponer de suministros. “Llegaron, asaltaron la casa, y enseguida hicieron puentes para conectar el agua y la luz sin pagar un duro”, lamentan. Aseguran que al día siguiente de la entrada “ya habían llenado la piscina, como en casa”.

La Asociación de Vecinos de la Marjaleria ha buscado asesoramiento jurídico y ha pedido una mayor presencia policial en esta parte del término municipal, dadas las “características especiales” de la zona. Los residentes insisten en que sienten una “indefensión total” pese a que, aseguran, cuentan con el respaldo del Ayuntamiento. “El problema está en la ley. La Policía tiene las manos atadas”, sostienen.

El Ayuntamiento de Castelló ya ha señalado que la Policía Local está actuando dentro de los márgenes legales y que, cuando una okupación se consolida y no es posible el desalojo inmediato, se ponen en marcha distintas actuaciones para intentar que los ocupantes abandonen el inmueble. La alcaldesa, Begoña Carrasco, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, han reclamado en los últimos días cambios legislativos para facilitar el desalojo en casos de okupación ilegal.

Mientras tanto, los vecinos aseguran que no van a bajar la presión. “Este es uno de los problemas más importantes que tenemos en la Marjaleria”, afirman. “Antes podía haber cacos, ahora te das la vuelta y se meten en casa. No sé cómo se permite esto a estas alturas”. En la zona, añaden, viven personas mayores y familias con niños, lo que incrementa la preocupación. “Este es un sitio tranquilo y muchos vecinos están acojonados. Ellos no se cortan, se ríen de la gente”.

Noticias relacionadas

Los residentes insisten en que las concentraciones continuarán mientras la vivienda siga ocupada. “La presencia de la Policía es constante y están buscando la manera de echarles, porque no podemos consentir que sigan aquí”, concluyen.