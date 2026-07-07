Turismo de Castelló inicia la tramitación del presupuesto de 2027 con valor de 1,54 millones

La Presidencia del Patronato Municipal de Turismo ha presentado hoy ante el Consejo Rector el proyecto de presupuesto del organismo para el ejercicio 2027, que asciende a 1.541.481,22 euros. Tras su presentación, se abre ahora un plazo de cinco días para que los miembros del Consejo Rector puedan presentar las enmiendas que estimen oportunas, antes de que las cuentas sean elevadas a un nuevo Consejo Rector para su aprobación definitiva.

La concejal de Turismo y presidenta del Patronato, Arantxa Miralles, ha destacado que "seguimos cumpliendo con los plazos previstos en la tramitación del presupuesto, lo que demuestra el trabajo de planificación que venimos desarrollando desde el inicio del mandato y que aporta estabilidad tanto al Patronato como a las empresas y entidades con las que colaboramos".

Miralles ha señalado que "este presupuesto nos permitirá seguir desarrollando el Plan Estratégico de Turismo y consolidando una hoja de ruta clara para continuar posicionando Castellón como un destino turístico competitivo, moderno y atractivo durante los doce meses del año".

El proyecto presupuestario contempla un incremento del 5% respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por la actualización de las retribuciones del personal prevista por la normativa estatal para los empleados públicos.

En materia de gestión, el Patronato continuará avanzando en la planificación de su actividad mediante el impulso de nuevas licitaciones, una medida que permitirá reducir de forma significativa el recurso a los contratos menores y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios turísticos.

"Frente a la improvisación con la que nos encontramos al inicio del mandato que venía realizando el anterior gobierno, hoy contamos con una estrategia definida que nos permite planificar con antelación las acciones de promoción y los servicios que necesita el sector turístico. Esa planificación se traduce en una gestión más eficiente, más transparente y con mayores garantías para todos", ha afirmado Miralles.

Las cuentas para 2027 mantienen como uno de sus principales objetivos reforzar la desestacionalización del turismo, impulsando una oferta diversificada basada en el turismo deportivo, gastronómico, cultural, familiar y de congresos. Asimismo, permitirán seguir potenciando los servicios turísticos, la promoción del destino y el respaldo a eventos consolidados que contribuyen a dinamizar la actividad económica de la ciudad durante todo el año.

La presidenta del Patronato ha concluido destacando que "el turismo es un sector estratégico para Castellón y este presupuesto nos permitirá seguir avanzando para consolidar un modelo turístico de calidad, capaz de generar oportunidades económicas y atraer visitantes durante todo el año. Ahora se abre el periodo de enmiendas para que los miembros del Consejo Rector puedan realizar sus aportaciones antes de la aprobación definitiva de las cuentas".