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La astrofotógrafa Jessica Rojas, reconocida por la NASA, desvela todos los secretos para capturar un eclipse este sábado en el Planetario

Sus trabajos han formado parte del catálogo de instituciones como la NASA, la ESA, National Geographic y Photopills

Jessica Rojas estará en el Planetario del Grau, este sábado.

Jessica Rojas estará en el Planetario del Grau, este sábado. / Mediterráneo

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Ramón Pérez

Castellón

El Planetario del Grau de Castelló se prepara para acoger la quinta entrega de su ciclo de conferencias Los sábados del Eclipse. El próximo 11 de julio, a las 11:30 horas, será el turno de la astrofotógrafa valenciana Jessica Rojas y su charla Cómo fotografiar un eclipse. Un verdadero referente internacional en el mundo de la fotografía solar y lunar, avalada por una trayectoria repleta de éxitos.

Imagen del cartel anunciador de la actividad.

Imagen del cartel anunciador de la actividad. / Mediterráneo

El trabajo de Jessica Rojas ha sido reconocido en revistas de astronomía y compartido en redes sociales por instituciones como la NASA, la ESA, National Geographic y Photopills. En 2023, colaboró con la Agencia Espacial Europea (ESA) en una sesión de fotos en la que aparecían los nuevos astronautas españoles. Además, ha sido formadora de marca personal en Nikon School, autora del libro Astrofotografía la luna, de la editorial Anaya, y es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales de fotografía.

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La concejala de Cultura, María España, ha destacado “la importancia de contar con una de las mayores expertas mundiales en fotografía de eclipses. Seguro que nos va a dar buenos consejos para capturar el fenómeno, tanto para profesionales como para amateurs. Es un un lujo poder contar con ella, como ya lo hicimos en las pasadas jornadas de astronomía, y estoy segura que el salón de actos del Planetario se va a llenar de amantes de la fotografía”.

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