Seguretat ciutadana
Balanç de les festes de Sant Pere 2026: 26 avisos de molèsties per sorolls, sis baralles i un detingut
La Policia Local va atendre 38 requeriments relacionats amb vehicles estacionats en espais reservats per a actes festius
El regidor de Seguretat i Emergències, Antonio Ortolá, ha fet balanç del dispositiu especial desplegat amb motiu de les festes de Sant Pere 2026, unes celebracions que, segons ha destacat, "han sigut molt segures" i en les quals s'ha registrat un descens en pràcticament totes les incidències respecte de l'any anterior. Per al regidor, aquestes dades "demostren la gran eficàcia del dispositiu dut a terme, sempre amb marge de millora", i confirmen el bon funcionament de l'operatiu dissenyat per a garantir la seguretat durant uns dies de gran afluència de públic.
Ortolá ha posat en valor la tasca realitzada pels agents desplegats en els diferents actes del programa i ha explicat que durant les festes de Sant Pere es van registrar un total de 223 requeriments de servei i comunicacions a la Sala CIMSE. D'aquests, 38 van correspondre a telefonades falses o avisos que finalment no s'ajustaven a la realitat, de manera que van ser 185 els serveis que van requerir intervenció policial.
Pel que fa a les incidències relacionades amb les colles, es van rebre 26 avisos per molèsties derivades del soroll, un menys que durant les festes de 2025. Així mateix, es van comptabilitzar cinc requeriments per ocupacions de la via pública realitzades per colles o penyes, una xifra molt inferior als 16 registrats l'any passat i totes aquestes incidències es van poder resoldre mitjançant la intervenció de la Policia Local, sense que fora necessari formular cap butlletí de denúncia.
A més a més, es van registrar dos requeriments menys que en l'edició anterior, amb una telefonada per furt o robatori, sis per baralles i una única detenció, la qual cosa suposa un descens d'una respecte de 2025 i en matèria de mobilitat, la Policia Local va atendre 38 requeriments relacionats amb vehicles estacionats en espais reservats per a actes festius, tres més que l'any passat, es van realitzar 28 intervencions per vehicles indegudament estacionats, set més que en 2025.
Una de les dades més destacades del balanç correspon als festejos taurins, on no es va registrar cap assistència sanitària per banyada de bou si bé es va atendre deu persones ferides per diferents incidències de caràcter lleu. Així mateix, la Policia Local va formular dos butlletins de denúncia: un a un participant per trobar-se sota els efectes de l'alcohol i negar-se a identificar-se davant el requeriment dels agents, i un altre a una menor per participar en el festeig.
Intervencions sanitàries
En l'apartat sanitari, les festes de Sant Pere es van saldar amb un total de 37 assistències, de les quals 11 van requerir trasllat: sis a centres de salut i cinc a l'hospital. Cap dels casos va revestir especial gravetat, per la qual cosa el balanç sanitari es manté en xifres molt similars a les registrades durant les celebracions de l'any passat y per tipus d'esdeveniment, els festejos taurins van concentrar el major nombre d'intervencions sanitàries, amb deu assistències. Els van seguir el Correfoc, amb quatre; les paelles, amb tres; i la desfilada de final de festes, amb dos, sent els actes que van reunir una major afluència de públic durant la programació festiva.
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