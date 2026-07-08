Castelló cubre el 90% de las plazas ofertadas de 'escoletes de estiu'

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada por la concejala de Educación, María España, ha visitado la Escoleta d’Estiu en el CEIP Antonio Armelles, donde ha puesto en valor el excelente funcionamiento y la gran acogida de un programa que este año ha rozado el lleno absoluto en sus diferentes turnos.

Carrasco ha hecho hincapié en que “con esta iniciativa, el equipo de gobierno municip consolida su firme compromiso con la conciliación familiar y laboral durante las vacaciones escolares”.

Carrasco y España en una 'escoleta d'estiu'. / Mediterráneo

"Las Escoletes de Vacances d’Estiu son un servicio de primera necesidad para cientos de padres y madres en nuestra ciudad", ha defendido la alcaldesa. "Este recurso no solo ayuda a compatibilizar los horarios laborales durante el verano, sino que también garantiza un entorno seguro, lúdico y educativo para los menores mientras los colegios cierran por vacaciones. El éxito de este año constata la necesidad de seguir apostando por este recurso, y el compromiso de este gobierno municipal es seguir manteniéndolas en las diferentes épocas vacacionales", ha asegurado Carrasco.

El programa de este verano se articula en cuatro centros públicos de la ciudad (CEIP Castàlia, CEIP Herrero, CEIP Antonio Armelles y CEIP Sebastián Elcano), ofreciendo un horario de conciliación de 07:30 a 14:30 horas y un total de 228 plazas por cada uno de los cuatro turnos (57 plazas por centro).

"Respuesta masiva"

“La respuesta de las familias castellonenses ha sido masiva, registrando una media de ocupación que supera el 90% del aforo total”, ha destacado la primera edila.

En cuanto a las cifras de ocupación de la Escoleta, durante el primer turno (del 22 al 26 de junio) han sido 213 plazas cubiertas de un total de las 228 ofertadas (93%); el segundo turno (del 30 de junio al 3 de julio) 195 plazas cubiertas de 228 (85%); el tercer turno (del 6 al 17 de julio) 230 plazas cubiertas de 228 (100%) y del 20 al 31 de julio 225 plazas cubiertas de 228 (98%).

Otro momento de la visita oficial. / Mediterráneo

Por centros, el volumen de menores inscritos a lo largo de los cuatro turnos también evidencia una distribución muy equilibrada de la demanda en los distintos barrios de la capital, Así el CEIP Herrero lidera con 223 inscritos, seguido muy de cerca por el CEIP Antonio Armelles con 222, el CEIP Castàlia con 210 y el CEIP Elcano con 207 inscripciones.

En el caso del colegio que ha sido visitado hoy, el CEIP Antonio Armelles, la radiografía de esta semana refleja una gran actividad con 6 alumnos en el aula de 2 años, 25 en Infantil, 22 en Primaria y 5 alumnos de Necesidades Especiales.

Begoña Carrasco ha querido hacer especial hincapié en las grandes novedades de esta edición. "Este año hemos incrementado la capacidad del aula UECO para menores con necesidades educativas especiales, pasando de tres a cuatro plazas por centro, y prácticamente se han cubierto todas", ha destacado finalmente la alcaldesa.