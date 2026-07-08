Compromís insta al gobierno de Carrasco a impulsar una celebración a la altura del 775 aniversario de Castelló

Cuando faltan apenas dos meses para la celebración del 775 aniversario de la fundación de Castelló, el grupo municipal de Compromís ha expresado su preocupación por la falta de información sobre los actos previstos para conmemorar una fecha tan relevante para la ciudad.

La coalición ha recordado que el pleno municipal aprobó por unanimidad una moción impulsada por Compromís y compartida con el resto de grupos políticos con el objetivo de que esta conmemoración se convirtiera en una celebración abierta a toda la ciudadanía, participativa y basada en el rigor histórico.

El portavoz de Compromís per Castelló, Ignasi Garcia, ha señalado que "cuando faltan dos meses para la celebración del 775 aniversario de la ciudad de Castellón, la realidad es que desconocemos en qué consistirá una celebración de esta magnitud".

Según Garcia, "un aniversario como este debe contar con toda la ciudadanía y hacernos sentir orgullosos de nuestra historia". En este sentido, ha recordado que la moción aprobada por el Pleno contemplaba la implicación de la comunidad educativa, la colaboración con la universidad y el desarrollo de actividades divulgativas que permitieran profundizar en el conocimiento de la historia de Castelló y del contexto social, cultural y lingüístico de la época fundacional.

Compromís ha valorado positivamente el anuncio de la llegada a Castelló del Privilegio de Traslado firmado por Jaime I, una iniciativa que considera de gran interés histórico y patrimonial. No obstante, la coalición entiende que una conmemoración de estas características debe ir mucho más allá e incluir una programación ambiciosa que esté a la altura de la importancia del aniversario.

"La presencia del Privilegio de Traslado es una noticia positiva y una oportunidad para que la ciudadanía pueda acercarse a un documento fundamental de nuestra historia. Pero una celebración como el 775 aniversario merece mucho más que un acto puntual", ha afirmado Garcia.

La formación también ha mostrado su preocupación por la falta de concreción presupuestaria en torno a la conmemoración. Según ha recordado el portavoz, la cantidad prevista actualmente en los presupuestos municipales es muy reducida para una efeméride de estas dimensiones, especialmente si se compara con otros acontecimientos anunciados recientemente por el gobierno municipal.

Por ello, Compromís ha instado al equipo de gobierno a acelerar los preparativos, concretar la programación prevista y garantizar los recursos necesarios para que el próximo 8 de septiembre se convierta en una fecha de referencia para la ciudad.

Finalmente, Garcia ha reiterado que esta celebración debe estar por encima de cualquier interés partidista. "Por eso impulsamos una moción abierta a todos los grupos municipales y aprobada por unanimidad. Siempre hemos defendido que el 775 aniversario no es patrimonio de ningún partido político, sino una oportunidad para que toda la ciudad conozca mejor su historia y la comparta con orgullo", ha concluido.