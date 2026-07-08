Obituario
Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona
Era de Nules y la conocida peña La Jarana, de la localidad navarra, lo hizo socio de honor
Su paella era muy popular en las fiestas de San Fermín
Paloma Aguilar / Mònica Mira
Paco Castelló, más conocido como Paco El Tito, ha fallecido este miércoles y lo ha hecho coincidiendo con las fiestas de San Fermín que tienen lugar en Pamplona, a las que siempre estuvo muy vinculado y donde era muy querido y conocido por todos. El Tito, de Nules, había regentado una administración de lotería en la calle Colón de la localidad castellonense y era portador, junto a su hijo, Adán, del Sant Sepulcre.
Amante de los caballos también fue un enamorado de los toros y siempre que podía acudía a disfrutar de las fiestas de Pamplona desde hace más de 30 años.
De hecho, era socio de honor de una de las peñas más emblemáticas de la localidad, La Jarana, y era ya una institución la paella que cocinaba durante una de las jornadas festivas y a la que acudían sus amigos, pamplonicas y castellonenses. También era un habitual de la plaza de toros durante las corridas de San Fermín.
Seguro que sus familiares y amigos lo echarán mucho de menos debido a su alegría y su disposición siempre a ayudar.
Descanse en paz, Paco El Tito.
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