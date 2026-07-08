Lina, la niña de Castellón a la que robaron su silla de ruedas, vuelve a sonreír: "No me la vuelvo a jugar"

Lina vuelve a tener sus “piernas”. La niña de nueve años de Castellón a la que le robaron su silla de ruedas eléctrica el pasado mes de abril ya cuenta con una nueva silla, una noticia que ha devuelto la tranquilidad y la felicidad a su familia después de semanas muy difíciles.

Su madre, Lamiae, no oculta el alivio tras todo lo vivido. Desde que desapareció la silla eléctrica, la pequeña tuvo que moverse con una silla manual, algo que complicó mucho su día a día. “Con una silla eléctrica tiene independencia y ahora teníamos que estar todos pendientes, desde profesores a compañeros hasta la familia”, explica.

El robo se produjo durante la noche del martes al miércoles en la calle Maestro Giner de Castellón. La familia dejaba la silla en el rellano de la finca, como hacía habitualmente. Era una silla valorada en 7.000 euros y fundamental para la movilidad de Lina, que tiene una discapacidad motora del 73% y estudia cuarto de Primaria con normalidad.

La ausencia de la silla tuvo consecuencias inmediatas. Al día siguiente del robo, Lina se cayó en el colegio al utilizar la silla manual, a la que no estaba acostumbrada, y tuvo que ser trasladada al Hospital General de Castellón, donde permaneció en observación. “Lo hemos pasado muy mal”, recuerda ahora su madre.

Durante estas semanas, la silla manual ha sido una solución provisional, pero insuficiente. Lamiae cuenta que, además de la falta de autonomía de la niña, el esfuerzo físico también ha sido importante para la familia. “A mí me duelen las cervicales y con este calor ir tirando de la silla ha sido difícil”, relata.

La nueva silla ha sido posible gracias a una campaña de ‘crowdfunding’ lanzada por Raúl Castañeda, que conoció la historia de Lina a través de Mediterráneo y decidió ayudar. “No le conocía de nada y vino desde Barcelona”, explica Lamiae, todavía emocionada por el gesto.

Según cuenta la madre, Raúl se puso en contacto con ella tras leer el artículo y al día siguiente ya estaba en Castellón. Visitó la vivienda, vio el lugar donde se había producido el robo y puso en marcha la campaña para conseguir una nueva silla eléctrica.

La familia también intentó obtener una silla a través de la Seguridad Social, pero Lamiae señala que el proceso era más largo. Además, según le trasladó la rehabilitadora, existía la posibilidad de que la solicitud fuera rechazada porque la silla no fue robada dentro de la vivienda, sino en el rellano.

Finalmente, la silla se pidió a Inglaterra, lo que ha alargado la espera. “Llegaron los accesorios antes que la silla”, cuenta la madre. Pero la espera ya ha terminado y Lina vuelve a contar con una herramienta esencial para su autonomía.

Tras lo ocurrido, Lamiae ha incrementado las precauciones para que la pesadilla no se repita: la silla no volverá a quedarse fuera de casa. La familia ha realizado una pequeña reforma en la vivienda para poder guardarla dentro y evitar que se repita una situación similar. “No me la vuelvo a jugar”, afirma.

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El caso de Lina también ha despertado la preocupación de otras familias que viven situaciones parecidas. Lamiae asegura que le han escrito padres con hijos en silla de ruedas que ahora tienen miedo a sufrir un robo similar. “Ya hemos comprobado que hay gente mala que es capaz de robar esto”, lamenta.