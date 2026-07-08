Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua

Mientras los vecinos de la Marjaleria siguen realizando presión sobre los okupas (varios adultos con al menos siete menores) de una vivienda en la Marjaleria con concentraciones diarias, la Policía Local también centra su trabajo en la forma de solucionar este conflicto que ha causado un gran malestar entre los residentes de la zona que se sienten inseguros y tienen miedo por la presencia de estos okupas que se encuentran en esta casa desde el pasado 29 de junio.

Así, y según ha podido saber el periódico Mediterráneo, este martes se ha impuesto una multa a estos residentes ilegales porque uno de sus vehículos no ha pasado la ITV, lo que ha motivado una sanción de 200 euros que deberán abonar por este concepto.

Además, y con el fin de obligar a la salida de estos okupas de la vivienda actualmente en manos del juzgado, la Policía Local ha dado parte de esta situación a las empresas suministradoras de la luz y del agua a quienes ha solicitado que revisen si existe algún tipo de enganche ilegal por parte de los okupas.