La playa del Serradal de Castelló sigue cerrada por el agua rojiza

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha afirmado este miércoles que la playa del Serradal sigue cerrada al público por prevención y hasta que el Ayuntamiento de la localidad cuente con el resultado de las analíticas del vertido de coloración rojiza que se produjo este martes procedente de una conducción perteneciente al sistema del Sindicato de Riegos. De esta forma, se ha iniciado una investigación técnica con el objeto de determinar su origen, evaluar su posible afección a la calidad de las aguas de baño y establecer las medidas oportunas.

No obstante, el consistorio maneja como principal hipótesis de la causa del vertido de color rojo la composición geológica de la marjal que es rica en hierro, habitual en determinados medios geológicos y en aguas subterráneas con escaso oxígeno, por lo que cuando entra en contacto con el aire el hierro ferroso se oxida precipitando en forma de hidróxidos y óxidos hidratados de color rojizo.

Bandera roja por vertidos que fue izada este martes en la playa del Serradal de Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Carrasco ha concretado que el vertido cesó inmediatamente tras su detección y comunicación al Sindicato de Riegos del Coto Arrocero. En un primer momento, se descartó visualmente la existencia de indicios característicos de vertidos fecales por la ausencia de olores fecales, espumas persistentes o sólidos flotantes y la inspección realizada a primera hora de esta mañana se observa cómo el resto de vertido de la playa es completamente transparente, lo que permite afianzar que no se corresponda con un origen fecal. No obstante, el laboratorio con el que está en contacto el Ayuntamiento para analizar los resultados que se vayan obteniendo, confirmará esta circunstancia mediante análisis de laboratorio de las diferentes muestras tomadas.

En estos momentos, se están analizando las muestras tomadas durante la tarde de martes y las tomadas este miércoles que permitirán esclarecer el origen del suceso y tanto el Ayuntamiento como la Conselleria "hemos tomado muestras esta mañana de la calidad de las aguas de baño, cuyo resultados tendremos mañana a primera hora", ha dicho la alcaldesa.

De esta forma, de la inspección realizada este miércoles por la mañana se ha constatado que la pluma rojiza observada inicialmente ha desaparecido completamente por lo que el agua presenta actualmente un aspecto totalmente transparente y el agua estancada junto a la salida del tubo del coto es totalmente transparente y se han observado presencia de depósitos rojizos sedimentados en el fondo, que hemos muestreado para su análisis.