El presupuesto de 2027 para el Patronato Municipal de Deportes de Castelló no se mueve: 8,5 millones

El Patronato Municipal de Deportes ha presentado a los miembros del Consejo Rector el presupuesto correspondiente al ejercicio 2027, que asciende a 8,5 millones de euros (el mismo que en 2026), con dos objetivos prioritarios: continuar mejorando la red de instalaciones deportivas municipales y seguir consolidando a Castellón como ciudad referente en la organización de eventos deportivos autonómicos, nacionales e internacionales.

El documento presupuestario se presenta nivelado en ingresos y gastos, con 8,5 millones de euros. En el estado de ingresos destacan las transferencias corrientes, con 7.525.000 euros, junto a 847.500 euros en tasas y otros ingresos, 102.500 euros en ingresos patrimoniales y 25.000 euros en activos financieros. En cuanto a la distribución por programas, la mayor dotación se dirige a instalaciones deportivas, con 5.952.145,44 euros, seguida de promoción y fomento del deporte, con 2.023.236,56 euros, y administración general de deportes, con 524.618 euros.

Tras esta presentación, se abre ahora el plazo correspondiente para que los miembros del Consejo Rector puedan estudiar la propuesta presupuestaria y presentar las enmiendas o aportaciones que consideren oportunas hasta el próximo día 15 de julio. Una vez finalizado este periodo, el documento continuará su tramitación administrativa hasta su aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento de Castellón.

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, ha señalado que “hemos presentado a los miembros del Consejo Rector un presupuesto que mantiene una línea de trabajo clara y continuista, una línea que está dando muy buenos resultados tanto en la mejora de las instalaciones como en el apoyo al tejido deportivo local y en la proyección de Castellón como Capital del Deporte”.

Hurtado ha destacado que “el deporte municipal sigue siendo una prioridad, porque hablamos de salud, de hábitos de vida, de convivencia, de apoyo a nuestros clubes y deportistas y también de dinamización económica y social para la ciudad”.

Apoyo directo a clubes y deportistas

El presupuesto mantiene el compromiso del Patronato Municipal de Deportes con el asociacionismo deportivo local, con las federaciones, los clubes y los deportistas castellonenses. En el capítulo de subvenciones se destinan 971.000 euros, manteniendo las ocho líneas de concurrencia competitiva y un convenio.

Entre las principales partidas destacan las ayudas a clubes de élite, con 505.000 euros, y las subvenciones por actividad anual de clubes, con 124.500 euros. También se mantienen las becas para deportistas de élite, dotadas con 20.000 euros, así como las líneas de apoyo a clubes de deporte adaptado, expediciones de alta montaña y deportistas de motor.

La concejala ha recordado que “desde hace dos años el Patronato adelanta el 70% del importe de las subvenciones, de manera que los clubes y deportistas no tengan que asumir por adelantado la totalidad del esfuerzo económico que supone desarrollar su actividad durante la temporada”. El 30% restante se abona al finalizar la temporada, una vez completada la correspondiente justificación.

“Esta medida es muy importante porque da liquidez, seguridad y tranquilidad a los clubes. Les permite planificar mejor, organizar sus actividades y centrarse en lo verdaderamente importante: entrenar, competir y seguir haciendo crecer el deporte en Castellón”, ha subrayado Hurtado.

Castellón, ciudad de grandes eventos deportivos

El presupuesto también mantiene una línea destacada para la organización y colaboración en eventos deportivos, con 256.000 euros destinados a esta finalidad. Esta partida permite reforzar la proyección externa de la ciudad y consolidar un calendario deportivo que atrae a deportistas, clubes, federaciones, familias y visitantes.

En 2026 está prevista la celebración de más de 200 eventos deportivos locales, autonómicos, nacionales e internacionales, con organización o colaboración directa del Ayuntamiento de Castellón o del Patronato Municipal de Deportes.

Entre ellos figuran eventos internacionales de ciclismo, torneos nacionales e internacionales de fútbol y balonmano, campeonatos de gimnasia rítmica, deporte adaptado, atletismo, natación, artes marciales y frontenis, entre muchas otras disciplinas.

Hurtado ha destacado que “cada evento deportivo que se celebra en Castellón es una oportunidad para promocionar la ciudad, llenar nuestras instalaciones de actividad, apoyar a nuestros clubes y generar movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y servicios”.

Mejora y modernización de instalaciones deportivas

Una de las principales prioridades del Patronato Municipal de Deportes continúa siendo el mantenimiento, mejora y modernización de las instalaciones deportivas municipales. Para 2027, esta línea presupuestaria asciende a 1.368.043,06 euros, distribuida en tres grandes ámbitos: mantenimiento de piscinas, mantenimiento de instalaciones y energía y combustibles.

Durante el presente ejercicio se han ejecutado actuaciones relevantes en diferentes instalaciones deportivas municipales, con el objetivo de mejorar su conservación, adaptar los espacios a las necesidades de los usuarios y avanzar hacia equipamientos más eficientes y sostenibles.

Entre estas actuaciones destacan los cambios a iluminación LED en varios campos de fútbol, como Javier Marquina, Gran Vía y Gaetà Huguet, dentro de la apuesta municipal por la eficiencia energética y la sostenibilidad.

En esta misma línea, el Patronato continúa impulsando actuaciones de descarbonización mediante la sustitución de calderas de gas y gasoil por sistemas eléctricos en diferentes instalaciones deportivas.