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Abren la playa del Serradal tras el incidente con la mancha roja: el agua es apta para el baño

El vertido procedía de una tubería del Sindicato de Riegos del Coto Arrocero

La bandera roja que ondeaba en el Serradal ya ha sido retirada.

La bandera roja que ondeaba en el Serradal ya ha sido retirada. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Los técnicos municipales han decretado que bañarse en la playa del Serradal del Grau de Castelló vuelve a ser seguro, después de que una fuga procedente de una tubería del Sindicato de Riegos del Coto Arrocero, localizada el martes por la tarde, obligara a su cierre.

Las analíticas del agua han confirmado que es apta para el baño y que está dentro de los parámetros normales, sin presencia de ecoli o metales. Por tanto, los socorristas de la zona ya han retirado la bandera roja que ondeaba durante todo este tiempo (la ha sustituido la amarilla, pero solo porque hay corriente).

Amplio dispositivo

Una vez detectada la fuga, se puso en marcha un dispositivo que implicó a los servicios municipales, miembros del propio sindicato y organismos competentes, que adoptaron "las medidas pertinentes en aras a garantizar la seguridad ciudadana", entre ellas el cierre de la playa.

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Desde el primer momento, sin embargo, se descartó que se tratara de un vertido de aguas fecales.

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