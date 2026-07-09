Novedad
'Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante
La empresa, que ya cuenta con otro local en la ciudad, ha apostado por esta zona de expansión para su próximo proyecto
El avance del verano llega con novedades para el sector de la hostelería en Castelló con una importante primicia en cuanto a la capital de la Plana se refiere.
Se trata de la apertura de un nuevo local de una conocida firma de la restauración, especialista en bocadillos y platos combinados, cuyos propietarios ya regentan un restaurante de las mismas características en la calle Rosa María Molas, junto al hospital Vithas. Así, y según ha podido saber el periódico Mediterráneo de fuentes bien informadas, las obras en el local del futuro Pancho's ubicado entre la calle Río Tiétar y el paseo de la Policía Nacional comenzarán este verano y, de hecho, ya se han podido observar los primeros movimientos en el local que lleva vacío alrededor de una decenas de años y que con anterioridad acogió un bar. No obstante, todavía no hay un plazo concreto de apertura de este nuevo restaurante que completará la oferta gastronómica en el PAU Censal donde se ha abierto también un local de brunch.
Esta nueva apertura en el PAU Censal se suma a otros establecimientos que han seguido su mismo camino. En este sentido, el centro de Castelló cuenta con otros restaurantes de reciente apertura como Barrita u Homenaje además de una nueva panadería, en la calle Campoamor. También aperturará en las próximas semanas una tienda de tartas de queso en la calle Mayor.
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