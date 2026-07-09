Sector comercial
Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: "La culpa es de la venta online y los centros comerciales"
Bajará la persiana este verano y está en liquidación
Otro comercio emblemático del centro de Castelló cerrará sus puertas a finales del mes de julio siguiendo la estela de otros tantos en los últimos meses como Massimo Dutti o Guess y otros que se han trasladado de local como Misako que todavía permanece en la calle Enmedio pero en otro recinto u Óptica Valls, que ha pasado a este mismo vial procedente de la calle Colón.
Se trata del establecimiento de Todo a 2,5 euros que en la actualidad todavía sigue abierto en la calle Mayor pero que bajará la persiana tras 17 años al servicio de los castellonenses.
«Estamos de liquidación y cerraremos debido a la venta online, a los centros comerciales y a cómo se ha quedado el centro», ha explicado la propietaria del negocio a este diario.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
- Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?