Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: "La culpa es de la venta online y los centros comerciales"

Otro comercio emblemático del centro de Castelló cerrará sus puertas a finales del mes de julio siguiendo la estela de otros tantos en los últimos meses como Massimo Dutti o Guess y otros que se han trasladado de local como Misako que todavía permanece en la calle Enmedio pero en otro recinto u Óptica Valls, que ha pasado a este mismo vial procedente de la calle Colón.

Interior del establecimiento, este miércoles. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Se trata del establecimiento de Todo a 2,5 euros que en la actualidad todavía sigue abierto en la calle Mayor pero que bajará la persiana tras 17 años al servicio de los castellonenses.

«Estamos de liquidación y cerraremos debido a la venta online, a los centros comerciales y a cómo se ha quedado el centro», ha explicado la propietaria del negocio a este diario.