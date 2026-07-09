Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre playa AlcossebreOla de calor CastellónInvestigación SepronaFallece Paco 'El Tito'Rebelión okupas
instagramlinkedin

Celebración

El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

"Es un documento único para una ocasión única, por eso excepcionalmente el Archivo Histórico Nacional nos lo cede, y estará expuesto a la vista de todos", ha dicho la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco.

Fotografía del Privilegi del Trasllat.

Fotografía del Privilegi del Trasllat. / Mediterráneo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El Privilegi del Trasllat firmado por Jaume I autorizando el actual Castelló volverá a casa con motivo del 775 aniversario de la fundación de la ciudad y después de que el pasado mes de octubre la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, remitiera una petición al Archivo Histórico Nacional para que los castellonenses pudieran admirar el pequeño pergamino de 135 milímetros de alto por 210 de ancho y donde se aprecian dos pequeños agujeros por donde pasaban las cintas que sostenían el sello real. El documento del siglo XIII y con fecha del 8 de septiembre de 1251 se firmó en Lleida por parte del Conqueridor y fue entregado a su lugarteniente Ximén Pérez d'Arenós por el que daba luz verde a la fundación de la ciudad.

Carrasco, en la celebración del 774 aniversario de la ciudad, el año pasado.

Carrasco, en la celebración del 774 aniversario de la ciudad, el año pasado. / MANOLO NEBOT ROCHERA

El acta fundacional de Castelló ya se expuso en la capital de la Plana hace 25 años con motivo del 750 aniversario de Castelló en la Fundación Dávalos-Fletcher y la comisaria fue Elena Sánchez Adell y ahora volverá a la ciudad en el mes de septiembre coincidiendo con la celebración del 775 aniversario (8 de septiembre) protagonizando una muestra comisionada por el doctor en Historia y licenciado en Periodismo, Carles Senso, que tendrá lugar, en esta ocasión, en la sala del sótano que ha acogido otras exposiciones de gran relevancia, y para la que el Ayuntamiento ha adquirido una vitrina para el control de la luz y la humedad del documento, contando, además, con fuertes medidas de seguridad. En la actualidad, el consistorio está trabajando codo con codo con el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana para que la vuelta a casa del Privilegi sea todo un éxito.

Noticias relacionadas y más

"Son 775 años de transformación, de tradiciones, de evolución. Hemos de sentirnos orgullosos de ser y vivir en Castellón porque ser de Castellón es un privilegio"

Begoña Carrasco

— Alcaldesa de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha celebrado esta próxima exposición y el 775 aniversario, "una efeméride muy especial para la que estamos trabajando para que sea una celebración a la altura de lo que se merecen los castellonenses". "Son 775 años de transformación, de tradiciones, de evolución. Hemos de sentirnos orgullosos de ser y vivir en Castellón porque ser de Castellón es un privilegio. Y como para saber hacia dónde vamos primero hay que saber de dónde venimos, vamos a contar con el documento que fue el origen de lo que hoy es Castellón: el privilegio del traslado, concedido por el rey Jaime I. Para que todo el mundo lo pueda conocer. Un documento único para una ocasión única, por eso excepcionalmente el Archivo Histórico Nacional nos lo cede, y estará expuesto a la vista de todos", ha concluido Carrasco.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
  2. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  3. Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
  4. Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
  5. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  6. Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
  7. Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
  8. Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?

'Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante

'Bombazo' de la hostelería en el PAU Censal de Castelló: abre un conocidísimo restaurante

El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

Fallece Paco 'El Tito', el castellonense más querido en los sanfermines de Pamplona

El presupuesto de 2027 para el Patronato Municipal de Deportes de Castelló no se mueve: 8,5 millones

El presupuesto de 2027 para el Patronato Municipal de Deportes de Castelló no se mueve: 8,5 millones

Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua

Novedades sobre los okupas de la Marjaleria de Castelló: de una sanción de 200 euros a la luz y el agua

Lina, la niña de Castellón a la que robaron su silla de ruedas, vuelve a sonreír: "No me la vuelvo a jugar"

Lina, la niña de Castellón a la que robaron su silla de ruedas, vuelve a sonreír: "No me la vuelvo a jugar"

La playa del Serradal de Castelló sigue cerrada por el agua rojiza

La playa del Serradal de Castelló sigue cerrada por el agua rojiza

Castelló cubre el 90% de las plazas ofertadas de 'escoletes de estiu'

Castelló cubre el 90% de las plazas ofertadas de 'escoletes de estiu'
Tracking Pixel Contents