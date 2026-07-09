El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

El Privilegi del Trasllat firmado por Jaume I autorizando el actual Castelló volverá a casa con motivo del 775 aniversario de la fundación de la ciudad y después de que el pasado mes de octubre la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, remitiera una petición al Archivo Histórico Nacional para que los castellonenses pudieran admirar el pequeño pergamino de 135 milímetros de alto por 210 de ancho y donde se aprecian dos pequeños agujeros por donde pasaban las cintas que sostenían el sello real. El documento del siglo XIII y con fecha del 8 de septiembre de 1251 se firmó en Lleida por parte del Conqueridor y fue entregado a su lugarteniente Ximén Pérez d'Arenós por el que daba luz verde a la fundación de la ciudad.

Carrasco, en la celebración del 774 aniversario de la ciudad, el año pasado. / MANOLO NEBOT ROCHERA

El acta fundacional de Castelló ya se expuso en la capital de la Plana hace 25 años con motivo del 750 aniversario de Castelló en la Fundación Dávalos-Fletcher y la comisaria fue Elena Sánchez Adell y ahora volverá a la ciudad en el mes de septiembre coincidiendo con la celebración del 775 aniversario (8 de septiembre) protagonizando una muestra comisionada por el doctor en Historia y licenciado en Periodismo, Carles Senso, que tendrá lugar, en esta ocasión, en la sala del sótano que ha acogido otras exposiciones de gran relevancia, y para la que el Ayuntamiento ha adquirido una vitrina para el control de la luz y la humedad del documento, contando, además, con fuertes medidas de seguridad. En la actualidad, el consistorio está trabajando codo con codo con el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana para que la vuelta a casa del Privilegi sea todo un éxito.

"Son 775 años de transformación, de tradiciones, de evolución. Hemos de sentirnos orgullosos de ser y vivir en Castellón porque ser de Castellón es un privilegio" Begoña Carrasco — Alcaldesa de Castelló

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha celebrado esta próxima exposición y el 775 aniversario, "una efeméride muy especial para la que estamos trabajando para que sea una celebración a la altura de lo que se merecen los castellonenses". "Son 775 años de transformación, de tradiciones, de evolución. Hemos de sentirnos orgullosos de ser y vivir en Castellón porque ser de Castellón es un privilegio. Y como para saber hacia dónde vamos primero hay que saber de dónde venimos, vamos a contar con el documento que fue el origen de lo que hoy es Castellón: el privilegio del traslado, concedido por el rey Jaime I. Para que todo el mundo lo pueda conocer. Un documento único para una ocasión única, por eso excepcionalmente el Archivo Histórico Nacional nos lo cede, y estará expuesto a la vista de todos", ha concluido Carrasco.