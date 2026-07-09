Los dos festivos locales de Castelló para 2027

El pleno municipal correspondiente al mes de agosto que se celebrará la semana que viene dará luz verde a los dos días festivos locales en Castelló para el año que viene, según recoge el orden del día de esa sesión. Así, la corporación municipal aprobará el 1 de marzo (lunes de las fiestas de la Magdalena que serán del 27 de febrero al 7 de marzo) y el 29 de junio (festividad de Sant Pere) como días no laborables, como ya viene siendo habitual.

Además, el pleno aprobará por unanimidad de todos los grupos políticos un total de cinco declaraciones institucionales: una del PP pidiendo al Gobierno el cese de todas las personas investigadas por corrupción en empresas públicas del Estado; otra del mismo grupo municipal instando al Gobierno de España a reducir la asfixia regulatoria que sufre la vivienda en el país; un texto del grupo municipal de Compromís en apoyo a la feria Trovam y por su continuidad en Castelló; otra también presentada por los valencianistas para la creación de una conexión ferroviaria por la mañana desde Castelló hasta Barcelona y la mejora de los servicios ferroviarios del corredor litoral norte; y otra declaración institución del grupo municipal del PSOE para reclamar la ampliación y consolidación del servicio del consultorio auxiliar de la Marjaleria.

Por otra parte, las tres mociones que se debatirán versarán sobre las actuaciones municipales dirigidas a las personas sin hogar para que sean coordinadas por los servicios sociales; en la defensa de las comunidades de propietarios frente a las actuaciones sin autorización en sus propiedades, ambas presentadas por Compromís, y una tercera del grupo municipal del PSOE sobre la creación de una red local de refugios climáticos y el impulso de una estrategia municipal de adaptación al calor extremo en Castelló.