Homenaje a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona

Pamplona llora también, al igual que la provincia de Castellón, a Paco Castelló (conocido como 'El Tito') quien falleció este miércoles por la mañana en la localidad navarra tras presenciar el encierro de los Cebada Gago. El castellonense, vecino de Nules, era un enamorado de las fiestas en honor a San Fermín, de las que disfrutaba desde hacía más de 30 años y donde organizaba una tradicional paella que ya era esperada por todos con ganas cada edición de las celebraciones. Además, era socio de honor de la conocida peña La Jarana.

Y ese cariño que sentía por las fiestas pamplonicas le fue devuelto este miércoles cuando asistentes a la corrida de Cebada Gago, precisamente el último encierro que presentó, le rindieron homenaje en forma de una pancarta en la plaza de toros y que mostraba la frase: Agur-Adèu, Tito.

El funeral por Castelló ha tenido lugar este jueves en Nules.