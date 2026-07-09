Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura restaurante CensalNueva tienda SaleraAniversario pueblo más altoPolémica viviendas VilafamésOkupas Marjaleria
instagramlinkedin

Fiestas navarras

Homenaje a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona

En la corrida de Cebada Gago

Pancarta con la despedida a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona, este miércoles, durante la corrida de Cebada Gago.

Pancarta con la despedida a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona, este miércoles, durante la corrida de Cebada Gago. / Vicente Arenós.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Pamplona llora también, al igual que la provincia de Castellón, a Paco Castelló (conocido como 'El Tito') quien falleció este miércoles por la mañana en la localidad navarra tras presenciar el encierro de los Cebada Gago. El castellonense, vecino de Nules, era un enamorado de las fiestas en honor a San Fermín, de las que disfrutaba desde hacía más de 30 años y donde organizaba una tradicional paella que ya era esperada por todos con ganas cada edición de las celebraciones. Además, era socio de honor de la conocida peña La Jarana.

Y ese cariño que sentía por las fiestas pamplonicas le fue devuelto este miércoles cuando asistentes a la corrida de Cebada Gago, precisamente el último encierro que presentó, le rindieron homenaje en forma de una pancarta en la plaza de toros y que mostraba la frase: Agur-Adèu, Tito.

Noticias relacionadas y más

El funeral por Castelló ha tenido lugar este jueves en Nules.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
  2. Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
  3. Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
  4. Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
  5. Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
  6. Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
  7. Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
  8. Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?

Homenaje a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona

Homenaje a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona

El presupuesto para las fiestas de Castelló superará los 2,6 millones en 2027. Esto es lo que recibirá de más cada gaiata

El presupuesto para las fiestas de Castelló superará los 2,6 millones en 2027. Esto es lo que recibirá de más cada gaiata

Abren la playa del Serradal tras el incidente con la mancha roja: el agua es apta para el baño

Abren la playa del Serradal tras el incidente con la mancha roja: el agua es apta para el baño

El PSPV reclama convertir el consultorio de la Marjaleria en un servicio estable durante todo el año

El PSPV reclama convertir el consultorio de la Marjaleria en un servicio estable durante todo el año

Compromís lamenta que Carrasco no defienda ante Pérez-Llorca las inversiones necesarias en la biblioteca de Rafalafena

Compromís lamenta que Carrasco no defienda ante Pérez-Llorca las inversiones necesarias en la biblioteca de Rafalafena

Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: "La culpa es de la venta online y los centros comerciales"

Cierra un conocido comercio del centro de Castelló: "La culpa es de la venta online y los centros comerciales"

El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

El documento del Privilegi del Trasllat vuelve a Castelló: cuándo, dónde y todas las medidas de seguridad

Los dos festivos locales de Castelló para 2027

Los dos festivos locales de Castelló para 2027
Tracking Pixel Contents