Fiestas navarras
Homenaje a Paco 'El Tito' en la plaza de toros de Pamplona
En la corrida de Cebada Gago
Pamplona llora también, al igual que la provincia de Castellón, a Paco Castelló (conocido como 'El Tito') quien falleció este miércoles por la mañana en la localidad navarra tras presenciar el encierro de los Cebada Gago. El castellonense, vecino de Nules, era un enamorado de las fiestas en honor a San Fermín, de las que disfrutaba desde hacía más de 30 años y donde organizaba una tradicional paella que ya era esperada por todos con ganas cada edición de las celebraciones. Además, era socio de honor de la conocida peña La Jarana.
Y ese cariño que sentía por las fiestas pamplonicas le fue devuelto este miércoles cuando asistentes a la corrida de Cebada Gago, precisamente el último encierro que presentó, le rindieron homenaje en forma de una pancarta en la plaza de toros y que mostraba la frase: Agur-Adèu, Tito.
El funeral por Castelló ha tenido lugar este jueves en Nules.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
- Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?