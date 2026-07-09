El PP de Castelló exige a Sánchez que cambie la ley para abaratar el precio de las viviendas

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Castelló ha presentado una declaración institucional para instar al Gobierno de España a reducir la asfixia regulatoria que está sufriendo la vivienda en España y que, según los populares, está frenando la construcción de nuevos inmuebles, reduciendo la oferta disponible y encareciendo el acceso a la vivienda para jóvenes, familias y personas vulnerables.

El portavoz popular, Sergio Toledo, ha denunciado que “el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en un laberinto regulatorio que expulsa oferta, encarece los precios y perjudica precisamente a quienes dice querer proteger”. En este sentido, ha señalado que “España no tiene un problema de falta de intervencionismo, tiene un problema de exceso de trabas, de inseguridad jurídica, de falta de suelo disponible y de una Ley de Vivienda que ha generado efectos contrarios a los que prometía”.

Desde el PP advierten de que la escasez de suelo y la asfixia regulatoria están frenando la oferta inmobiliaria en España, hasta el punto de que el país apenas produce la mitad de los inmuebles necesarios por habitante. “Mientras el precio de comprar o alquilar una vivienda sigue subiendo, la construcción continúa muy por debajo de los niveles necesarios para atender la demanda real. Y eso no se soluciona señalando siempre a propietarios, promotores o inversores, sino desbloqueando suelo, simplificando normas y dando seguridad jurídica”, ha afirmado Toledo.

Los populares sostienen que el mercado de la vivienda arrastra un problema estructural que no se está abordando desde el Gobierno Central. “El Ejecutivo ha optado por intervenir el mercado en lugar de facilitar que se construya más vivienda. Y cuando se dificulta la promoción, se tarda más en sacar suelo adelante y se incrementan los costes, quienes acaban pagando las consecuencias son los ciudadanos”, ha señalado el portavoz popular.

Toledo ha recordado que el Banco de España estimaba a finales de 2025 un déficit superior a 700.000 viviendas en España, una cifra que, según ha advertido, “seguirá creciendo mientras el Gobierno continúe instalado en el discurso fácil y en la criminalización de quienes pueden contribuir a aumentar la oferta”. “La vivienda no se resuelve con titulares, ni con ataques al propietario, ni con más burocracia. Se resuelve construyendo más vivienda, movilizando suelo, facilitando la inversión y colaborando entre administraciones”, ha subrayado.

El portavoz del grupo municipal Popular también ha puesto el foco en la falta de relevo generacional en los oficios de la construcción, otro de los factores que está limitando la capacidad productiva del sector. “Durante años se ha abandonado la formación en oficios, se ha demonizado al sector y ahora faltan profesionales cualificados. Hay puestos sin cubrir, especialistas que no se forman y una demanda que no puede atenderse al ritmo necesario”, ha explicado.

"Castelló, ejemplo de la apuesta firme por la vivienda"

Frente a la política de bloqueo del Gobierno de España, Toledo ha reivindicado el trabajo que está desarrollando el Ayuntamiento de Castelló. “Mientras Sánchez genera inseguridad y paraliza soluciones, Castellón está actuando. Esta es la legislatura de la vivienda en nuestra ciudad, con una hoja de ruta clara para facilitar la construcción de 4.200 viviendas, de las que el 40% serán viviendas de protección pública”, ha destacado.

Para el portavoz popular, “Castellón demuestra que cuando hay voluntad política, gestión y colaboración, se pueden impulsar soluciones reales”. “El Ayuntamiento está haciendo sus deberes: planificando, desbloqueando oportunidades y poniendo las bases para que más jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda. Lo que no puede hacer el Gobierno de España es poner palos en las ruedas con más intervencionismo, más rigidez normativa y más inseguridad jurídica”, ha añadido.

La declaración institucional presentada por el grupo municipal popular insta al Gobierno de España a eliminar los obstáculos estructurales que sufre la construcción de vivienda, modificando la Ley del Suelo, y reclama también al Gobierno Central que revisen y suavicen aquellas exigencias normativas que están encareciendo la construcción de nuevas viviendas.

Asimismo, los populares piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que acabe con la incertidumbre regulatoria provocada por una Ley de Vivienda que, según Toledo, “ha desincentivado la inversión, ha retraído la oferta inmobiliaria y ha dificultado que jóvenes y familias vulnerables puedan acceder a una vivienda en mejores condiciones”.

“Sánchez tiene que dejar de señalar culpables y empezar a asumir responsabilidades. La vivienda necesita menos propaganda y más soluciones reales: liberar suelo, agilizar trámites, reducir cargas innecesarias y dar seguridad jurídica. Desde Castellón vamos a seguir defendiendo políticas útiles y eficaces para que la vivienda deje de ser un problema enquistado y vuelva a ser una oportunidad para miles de familias”, ha concluido Toledo.