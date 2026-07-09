El presupuesto para las fiestas de Castelló superará los 2,6 millones en 2027. Esto es lo que recibirá de más cada gaiata

El consell rector del Patronato Municipal de Fiestas ha informado este jueves, en sesión extraordinaria, sobre el proyecto de presupuestos para este organismo autónomo y que, según ha explicado la concejala de Fiestas, Noelia Selma, alcanza la cifra total de 2.695.000 euros para el año que viene y "con los que vamos a seguir trabajando para que Castellón cuente con las mejores fiestas durante todo el año, en todos los barrios. Unas fiestas que hacemos entre todos: Ayuntamiento, entidades, Gaiatas, collas, asociaciones o empresas”.

Reunión del Patronato Municipal de Fiestas de Castelló. / Mediterráneo

De esta forma, las subvenciones destinadas a las gaiatas ascienden, para 2027, a 15.000 euros para cada una de ellas, lo que supone la aportación más alta con la que han contado estas comisiones. En 2026 la ayuda ha sido de 14.500 euros y en 2025, de 14.000 euros "Un apoyo que el actual equipo de gobierno ha venido realizando desde el primer momento y que se ha traducido también en la apuesta por el impulso de los propios monumentos. Así hemos conseguido el tan merecido reconocimiento como Bien de Interés Cultural para la Desfilada de Gaiates, tras muchos años de trabajo y de reivindicaciones por parte del món de la festa y otros colectivos”, ha dicho Selma.

Además, la concejala ha destacado también que las subvenciones para las festes de carrer alcanzarán los 25.000 euros y para las fiestas en los barrios, los 37.000 euros.

“También van a verse aumentadas en este presupuesto de 2027 las aportaciones que se realizan desde el Patronato de Fiestas en sus diferentes convenios entidades como tambien a la Asociación de festes de carrer, Colla del Rei Barbut, Colla Bacalao o la Germandat dels Cavallers de la Conquesta”, ha apuntado la presidenta del Patronato.