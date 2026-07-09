Ayuntamiento
El PSPV reclama convertir el consultorio de la Marjaleria en un servicio estable durante todo el año
El partido socialista denuncia que la reapertura limitada a dos horas semanales en verano incumple las promesas de Begoña Carrasco sobre un servicio sanitario cercano
El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha registrado una declaración institucional para el pleno de la próxima semana con el objetivo de reclamar la ampliación y consolidación del consultorio auxiliar de la Marjaleria, de manera que permanezca abierto durante todo el año y preste atención sanitaria de lunes a viernes con una dotación suficiente de profesionales.
La iniciativa llega apenas unos días después de que el PSPV denunciara que la reapertura anunciada por el gobierno de Begoña Carrasco se limite a un servicio de apenas dos horas semanales durante los meses de verano, “muy lejos de las promesas realizadas por la alcaldesa antes de llegar al gobierno”.
La edila socialista Mary Carmen Ribera ha explicado que el grupo municipal "valora positivamente que el consultorio haya vuelto a abrir sus puertas tras años cerrado, porque era una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de la Marjaleria". Sin embargo, advierte de que "la reapertura no puede convertirse en un gesto simbólico que apenas ofrece dos horas de atención a la semana".
Ribera recuerda que "la propia Begoña Carrasco defendió cuando estaba en la oposición un consultorio abierto todo el año y con servicio diario, porque reconocía que la Marjaleria cuenta con población residente permanente y muchas personas mayores que necesitan una atención sanitaria cercana". "Ahora que gobierna, no puede conformarse con una solución claramente insuficiente", añade.
La propuesta socialista plantea que el Ayuntamiento inste a la Conselleria de Sanidad a mantener abierto el consultorio durante los doce meses del año, establecer un horario de atención de lunes a viernes, garantizar la presencia estable de personal de medicina de familia y enfermería y elaborar un estudio de necesidades asistenciales que permita adaptar el servicio al número de residentes permanentes y al incremento de población durante el verano.
Para Mary Carmen Ribera, "la Marjaleria no existe únicamente en julio y agosto. Es un núcleo residencial consolidado cuyos vecinos y vecinas tienen el mismo derecho que el resto de la ciudadanía a disponer de una atención sanitaria de proximidad". En este sentido, confía en que "todos los grupos municipales respalden una declaración institucional que no busca confrontar, sino conseguir que la reapertura del consultorio sea el primer paso hacia un servicio sanitario digno, estable y útil durante todo el año".
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
- Localizan el origen de la mancha roja que ha cerrado al baño la playa del Serradal de Castelló
- Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años
- Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?