Tensión máxima en Castelló tras el chantaje de los okupas de la Marjaleria: "Nos piden 3.000 euros por irse"

Los vecinos de la Marjaleria de Castelló mantienen la presión para evitar que la vivienda okupada desde el pasado 29 de junio vuelva a ser utilizada por nuevos ocupantes. La última novedad, según relatan los residentes de la zona, es que la casa habría quedado aparentemente vacía, una situación ante la que han pedido a la Policía Nacional que proceda a precintarla para impedir nuevas entradas.

“Parece que ahora no hay nadie en la casa y hemos pedido a la Policía Nacional que precinte la casa para que no vuelvan a entrar, pero no lo han hecho”, explican fuentes vecinales. Según añaden, los agentes que se encontraban en la zona se habrían marchado, por lo que temen que la situación vuelva al punto de partida. “Se han ido ya todos los policías, así que imaginamos que seguiremos igual”, lamentan.

La okupación de una vivienda propiedad de un banco en la Marjaleria ha movilizado a los vecinos, que se concentran cada día a las 20.00 horas para pedir su expulsión. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha vuelto a hacer acto de presencia para acompañar a los residentes en las protestas. / Manolo Nebot

La preocupación vecinal se centra ahora en la posibilidad de que la vivienda, situada en la Primera Travessera de la Marjaleria, vuelva a ser ocupada. Los residentes aseguran que hay una persona que estaría ofreciendo el inmueble a otros okupas y afirman que, durante la última semana, se han acercado hasta la zona varias familias. “Hay un señor que está ofreciendo la casa a otros okupas. De hecho, en una semana han venido ya por lo menos cuatro familias, porque les tenemos a todos documentados y fotografiados”, sostienen.

La tensión en el entorno de la vivienda no ha cesado desde que se produjo la entrada en el inmueble. Según han venido denunciando los vecinos, primero habrían accedido varios menores y, posteriormente, otros adultos, lo que dificultó el desalojo inmediato pese a la intervención policial tras el aviso vecinal. Desde entonces, la presencia de varios adultos y menores en la casa ha generado un fuerte malestar en la zona, donde los residentes afirman sentirse inseguros.

Imagen de uno de los momentos de tensión que se vivió en la calle en el enfrentamiento entre okupas y vecinos. / Mediterráneo

En los últimos días, los vecinos han convocado concentraciones diarias frente al inmueble, con caceroladas y gritos de “¡fuera!”, como medida de presión para lograr que los ocupantes abandonen definitivamente la vivienda. También han denunciado supuestas conexiones irregulares a los suministros de agua y luz, extremo que la Policía Local ha puesto en conocimiento de las empresas suministradoras para que revisen si existe algún enganche ilegal. Además, uno de los vehículos vinculados a los ocupantes fue sancionado con 200 euros por no haber pasado la ITV.

Los residentes aseguran que las amenazas también han formado parte del clima vivido estos días. Según relatan, una persona que acudió este miércoles a la zona les habría amenazado. Además, afirman que antes otra persona les planteó abandonar la vivienda a cambio de dinero. “Nos dijo que si les dábamos 3.000 euros se iban ya, pero solo faltaba eso, que encima de delinquir tengamos que pagarles por eso”, señalan.

La Asociación de Vecinos de la Marjaleria ha solicitado asesoramiento jurídico y ha pedido apoyo tanto a las fuerzas de seguridad como a las administraciones. Los vecinos destacan, en este sentido, la presencia del Ayuntamiento y del concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, durante las protestas. “Estamos agradecidos con el Ayuntamiento y con el concejal Antonio Ortolá, que viene el primero cada día y se va el último”, afirman.

Pese a la aparente salida de los ocupantes, los residentes no dan por resuelto el conflicto. Su objetivo ahora es impedir que la vivienda vuelva a ser ocupada y por ello mantienen su calendario de movilizaciones. “Mañana volveremos otra vez. Lo haremos todos los días hasta que se vayan”, concluyen.

La versión de Ortolá

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias y portavoz de Vox, Antonio Ortolá, ha asegurado que “este jueves he estado por cuarto día consecutivo acompañando a los vecinos en su protesta" contra una ocupación que ha calificado de “totalmente ilegítima” y que, está “protegida por las leyes de Sánchez”, una legislación que ata de manos” a la Policía Local y al resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para actuar en defensa de la propiedad privada, que es enormemente injusta y que terminan pagando los vecinos honrados”.

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Ortolá ha señalado que la concejalía de Seguridad está del lado de los vecinos y que, a través de la Policía Local, está haciendo “todo lo que está en su mano”, negociando con los ocupantes, acompañando a los residentes y tratando de que abandonen la vivienda. Asimismo, ha insistido en que la actuación policial está limitada por la legislación vigente y ha defendido que esta debe cambiar, asegurando que, cuando Vox llegue al Gobierno de España, “nadie dude de que esto será así”.