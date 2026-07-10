El calor da una tregua, pero volverá a subir la próxima semana: Ayuntamiento y Generalitat reparten cerca de 200 kits para proteger a las personas más vulnerables

La segunda ola de calor llega a su fin tras varios días de temperaturas extremas en Castellón. Aunque este fin de semana los termómetros darán un ligero respiro, la previsión apunta a un nuevo ascenso de las máximas durante la próxima semana. Ante este escenario, el Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat Valenciana han iniciado el reparto en la capital de cerca de 200 kits básicos para ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente al calor.

El lote incluye botellas térmicas de agua, productos antimosquitos y gorras. Este año, además, igual que en Valencia, también se han repartido gafas protectoras para el eclipse y folletos informativos.

Al reparto de estos kits, iniciado en el Albergue Municipal gestionado por Cáritas, han asistido la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, la delegada del Consell, Susana Fabregat, la delegada territorial de Bienestar Social en Castellón, M.ª José Arquimbau, y el director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Francisco Mir.

La concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, ha destacado que “en plena ola de calor reforzamos los recursos dirigidos a las personas más vulnerables, especialmente aquellas que no disponen de un hogar o de medios suficientes para protegerse de las altas temperaturas. Hoy iniciamos el reparto en el Albergue Municipal, donde precisamente este año hemos aumentado el convenio anual con Cáritas llegando a los 630.000 euros a fin de mejorar el servicio que aquí se presta”.

Adsuara ha subrayado que “estos kits, facilitados por la Generalitat Valenciana, son una ayuda básica muy necesaria, para combatir los efectos del calor extremo”.

Por su parte, la delegada del Consell, Susana Fabregat, ha señalado que “desde la Generalitat reforzamos nuestro compromiso con la protección de las personas más vulnerables, especialmente ante situaciones de calor extremo que suponen un riesgo añadido”.

Clara Adsuara, Susana Fabregat, María José Arquimbau y Francisco Mir, durante el reparto de kits básicos contra el calor en el Albergue Municipal de Castelló. / Mediterráneo

Fabregat ha explicado que “esta actuación forma parte de una respuesta coordinada para garantizar recursos, prevención y acompañamiento, y poner en el centro la dignidad y los derechos de las personas en situación de sinhogarismo”.

Además, la delegada del Consell ha asegurado que “seguimos trabajando con los ayuntamientos y las entidades sociales para ofrecer una respuesta eficaz ante emergencias climáticas y avanzar en políticas de inclusión social que no dejen a nadie atrás”.

El director de Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón, Paco Mir, ha agradecido a la Generalitat Valenciana y al Ayuntamiento de Castellón la visita al Albergue Municipal “para facilitar que las personas alojadas puedan protegerse cuando salen a la calle, disponer de agua fresca y desplazarse con mayor tranquilidad durante los días y las horas de más calor”.

Los kits contra el calor han sido entregados hoy, además de al Albergue Municipal, a la Fundación Salud y Comunidad, y otras entidades sociales a fin de que lleguen a las personas más vulnerables.