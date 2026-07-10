Castelló prepara a los 140 voluntarios del eclipse con formación en astronomía, seguridad y atención al público

El Ayuntamiento de Castellón ha celebrado hoy una sesión de formación dirigida a los 140 voluntarios que participarán en el dispositivo organizado con motivo del eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026. La jornada ha tenido lugar en el salón de actos del Centro de Turismo de Castellón, con la asistencia presencial de 80 voluntarios, mientras que a los que no han podido asistir les enviará la sesión grabada.

Esta iniciativa se enmarca en los trabajos de preparación del operativo diseñado por el Ayuntamiento ante un acontecimiento astronómico de carácter excepcional, que situará a Castelló como uno de los enclaves privilegiados para la observación del eclipse total de sol y que atraerá a miles de visitantes nacionales e internacionales.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, y la concejal de Cultura, María España, han inaugurado la jornada con una sesión de carácter general en la que han explicado la organización del dispositivo previsto para el 12 de agosto, las funciones que desempeñarán las personas voluntarias y las principales claves para la atención e información al público durante el desarrollo del evento.

Durante su intervención, Miralles ha querido agradecer la implicación de los voluntarios y ha puesto en valor su compromiso con este proyecto de ciudad. "Quiero daros las gracias por vuestra disponibilidad y por formar parte de un acontecimiento que marcará un antes y un después para Castellón. Vuestra colaboración será fundamental para que las miles de personas que nos visiten disfruten de una experiencia segura, organizada y de calidad, proyectando además la mejor imagen de nuestra ciudad", ha señalado.

La edil ha destacado asimismo que "el eclipse total de sol supone una oportunidad única para mostrar al mundo la capacidad organizativa de Castellón y consolidarnos como un destino preparado para acoger grandes eventos de carácter científico y turístico".

Por su parte, la concejal de Cultura ha subrayado que el eclipse total de sol constituye también "una oportunidad extraordinaria para acercar la ciencia y la astronomía a toda la ciudadanía". La edil ha destacado el papel del Planetario de Castellón en la divulgación científica y ha agradecido la implicación de las personas voluntarias, "que serán los mejores embajadores de nuestra ciudad durante un acontecimiento de dimensión internacional, contribuyendo a que quienes nos visiten vivan una experiencia enriquecedora tanto desde el punto de vista científico como cultural".

Los voluntarios durante la formación previa al eclipse total de sol. / Mediterráneo

Posteriormente, el gestor cultural del Planetario de Castellón, Germán Perís, ha impartido una sesión centrada en el eclipse total de sol, en la que ha explicado las características del fenómeno astronómico, su desarrollo y los aspectos científicos más relevantes que deberán conocer los voluntarios para atender las consultas de la ciudadanía y de los visitantes.

Asimismo, Perís ha incidido en las medidas de seguridad para la correcta observación del eclipse, haciendo especial hincapié en la importancia de utilizar exclusivamente gafas homologadas y en las principales recomendaciones de salud para prevenir posibles lesiones o daños oculares derivados de una observación inadecuada del Sol.

Con esta sesión, el Ayuntamiento continúa avanzando en la preparación del dispositivo organizativo del eclipse total de sol de 2026, en el que las personas voluntarias desempeñarán un papel esencial en las labores de información, orientación y apoyo a los asistentes, contribuyendo al correcto desarrollo de un evento que situará a Castellón en el foco internacional.