Compromís acusa a Carrasco de incumplir su promesa sobre la tasa de basuras de 2026

El Grupo Municipal de Compromís por Castelló ha denunciado que el gobierno de Begoña Carrasco ha reconocido en las comisiones de estudio municipales que su promesa de que la mayoría de los recibos de la tasa de basura de 2026 serían inferiores a los de 2024 no se cumplirá. La coalición considera que se trata de una nueva muestra de la “propaganda” con que el Partido Popular gestionó la aplicación de la nueva tasa, generando unas expectativas que ahora se ha demostrado que eran irrealizables.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que el ejecutivo municipal reiteró en numerosas ocasiones que las bonificaciones previstas permitirían que la mayor parte de la ciudadanía pagara menos que antes de la entrada en vigor de la nueva tasa. “Estamos a mitad del año 2026 y el gobierno de Carrasco ha tenido que aceptar que aquella promesa era falsa y que la mayoría de los recibos no serán inferiores a los de 2024”, ha afirmado.

Desde la coalición explican que continúan a la espera de recibir la información detallada sobre las bonificaciones aplicadas este año, tanto en viviendas como en actividades comerciales. En concreto, reclaman conocer cuántos recibos se han beneficiado de las diferentes reducciones previstas y qué ha sido el alcance real de las medidas anunciadas por el gobierno municipal.

Garcia ha mostrado especial preocupación por las bonificaciones destinadas al comercio, que, según Compromís, se diseñaron sin el trabajo previo necesario y sin una estrategia adecuada para que los establecimientos pudieran acogerse. “Todo nos hace pensar que han llegado a muy poca gente, pero necesitamos los datos para comprobarlo”, ha señalado.

Ignasi Garcia es portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló. / Mediterráneo

El portavoz también ha criticado la falta de información facilitada a la ciudadanía para acceder a las bonificaciones vinculadas a las viviendas de alquiler. “Insistimos que hacían falta campañas informativas para que la gente conociera sus derechos y pudiera solicitar las ayudas, pero prácticamente no se hicieron”, ha lamentado.

Compromís considera que el gobierno municipal ha intentado centrar el debate en la normativa estatal en lugar de abordar las medidas que realmente podrían reducir el coste de la tasa. En este sentido, Garcia ha defendido que la mejor manera de contener el importe que paga la ciudadanía es reducir la cantidad de residuos que se generan e incrementar la recogida selectiva.

“La señora Carrasco ha preferido buscar excusas en lugar de impulsar políticas valientes para reducir los residuos. Si no se fomenta de manera decidida la recogida orgánica y no se ponen en marcha incentivos efectivos, el coste de la gestión continuará aumentando y también lo hará la tasa que tienen que pagar los vecinos y vecinas”, ha advertido.

Finalmente, Garcia ha recordado que el gobierno municipal aprobó una subida de cerca del 50% de la tasa entre 2024 y 2025 y que los incrementos han continuado posteriormente. “Las bonificaciones han beneficiado algunas personas, pero aquel gran anuncio que la mayoría de los recibos serían más bajos no era cierto. Ahora exigimos transparencia y datos para saber qué ha sido la realidad y cuántos comercios han podido acceder realmente a las ayudas anunciadas”, ha concluido.