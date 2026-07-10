Calendario
Todas las fechas de las fiestas de barrio de Castelló de julio a octubre
La mayoría de los grupos periféricos y urbanizaciones celebran sus principales festividades en verano
Los barrios y urbanizaciones de Castelló (que aumentan su población en época estival) concentran sus fiestas durante el verano y pese a que 11 de ellos ya han disfrutado de estas celebraciones desde mayo y hasta principios de este mes, otros 21 se preparan para vivir estas jornadas donde la música, las cenas de sobaquillo, los juegos infantiles y los bous al carrer son protagonistas en las veladas veraniegas. Hasta alguno de ellos, como es el caso del grupo San Agustín y San Marcos, cuentan con reinas de las fiestas cuya presentación será el 1 de agosto.
El concejal de Barrios, Paco Cabañero, ha destacado el apoyo del consistorio a estas fiestas de hermandad entre la ciudadanía "porque los barrios hacen ciudad y contribuyen a la conservación de las tradiciones". El edil ha explicado que son precisamente estas asociaciones de vecinos "quienes guían nuestra acción de gobierno" y ha recordado que en estos "tres últimos años de gobierno de Begoña Carrasco, los barrios de Castellón tienen más vida que nunca gracias a la progrmación anual que se desarrolla en las diferentes épocas del año".
De esta forma, las próximas fiestas previstas son las siguientes:
1.Grupo Reyes, del 15 al 19 de julio
2.Urbanización Racó del Mercader, del 23 al 26 de julio
3.Urbanización Penyeta Roja-Racó d ela Torreta, del 23 al 26 de julio
4.Grupo Roquetes, del 24 al 26 de julio
5.Grupo Roser, del 30 de julio al 2 de agosto
6.Urbanización Las Galeras, del 30 de julio al 2 de agosto
7.Marjaleria, del 30 de julio al 2 de agosto
8.Grupo Benadresa, del 1 al 9 de agosto
9.Polígono Rafalafena (La Caseta), 7 y 8 de agosto
10.Grupo San Agustín y San Marcos, del 7 al 16 de agosto
11.Urbanización Tossal Gros, del 8 al 15 de agosto
12.Serrallo, del 13 al 16 de agosto
13.Meridiano, del 14 al 16 de agosto
14.Grupo San Bernardo, del 21 al 23 de agosto
15.Urbanización Los Ángeles, del 27 al 30 de agosto
16.Urbanización La Choquera, del 4 al 6 de septiembre
17.Grupo San Arturo, del 4 al 6 de septiembre
18.Grupo Santa Teresa, del 25 al 27 de septiembre
19.Doctor Marañon, 26 y 27 de septiembre
20.Grupo Rosario, del 7 al 12 de octubre
21.Rafalafena, 17 y 18 de octubre
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