Luz verde para completar la urbanización del entorno de Renfe y del colegio Jaume I de Castelló

La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de urbanización de la calle Castellfort y el pasaje Viena, con un presupuesto de 1.256.508,04 euros y un plazo de ejecución de siete meses que permitirá completar la adecuación del entorno del CEIP Jaume I y de la estación de Renfe, mejorando la movilidad, la accesibilidad y la seguridad en una zona próxima a la estación ferroviaria, la estación de autobuses y las paradas del TRAM, según ha informado este viernes el portavoz del ejecutivo municipal, Vicent Sales.

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno municipal de Castelló. / Mediterráneo

Las obras están incluidas en el Plan Provincial de Obras y Servicios Castelló Impulsa de la Diputación Provincial para los ejercicios 2026 y 2027 y permitirán unir los aparcamientos actuales además de adecentar el terreno que se encuentra en las inmediaciones del centro educativo.

"La obra mejorará la movilidad, la accesibilidad y la seguridad en una zona próxima a la estación ferroviaria" Vicent Sales — Portavoz del equipo de gobierno local de Castelló

Además, el equipo local ha adjudicado por 6,2 millones de euros las obras de la primera fase del Censal Parc a la UTE formada por Durantia Infraestructuras y Vivers Centre Verd, con un plazo de ejecución de diez meses y cuyos trabajos comenzarán en septiembre, según ha avanzado este jueves Mediterráneo.

Otras de las cuestiones importantes aprobadas por el ejecutivo municipal han sido la contratación de actividades de ocio y tiempo libre durante los tres próximos años para alumnado de educación especial durante los periodos no lectivos, con el objetivo de facilitar la conciliación familiar del 23 de diciembre de 2026 hasta el final de las vacaciones escolares de verano de 2029; ayudas a un total de 11 colectivos sociales por un importe de más de 402.000 euros (incluye un incremento del 5% del IPC); y la aceptación de la subvención de Labora de 40.000 euros para la contratación durante nueve meses, como ordenanzas o celadores, de dos personas desempleadas que tengan diagnosticada una enfermedad o trastorno mental grave o problemas de salud mental.

Sevitrade y trajes de última generación para los bomberos

Finalmente, Sales ha destacado la concesión de licencia urbanística a la empresa sevillana Sevitrade S.L. que invertirá 31 millones de euros en la construcción de dos naves para almacenamiento de mercancía sólida con planta de envasado, instalación de 16 depósitos exteriores para almacenamiento de líquidos, oficinas, zona para cargadero y área de lavado en dos parcelas ubicadas en la dársena sur del Puerto.

Antonio Ortolá, portavoz adjunto del equipo local de Castelló. / Mediterráneo

Por su parte, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Antonio Ortolá, ha destacado la inversión de 90.000 euros en el contrato del suministro de vestuario para los bomberos municipales. "Son trajes de gran calidad y última generación para estos profesionales", ha concluido Ortolá.