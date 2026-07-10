Novedades y mejoras en el Censal Parc de Castelló: dos pérgolas, más árboles, un quiosco y comienzo de la obra en septiembre

El Ayuntamiento de Castelló dará, en los próximos días, un paso de gigante en dirección al comienzo de las obras de construcción de los 38.348 metros cuadrados (una extensión parecida a la que ocupa el parque Rafalafena) de la primera fase del Censal Parc al adjudicar, por parte de la junta de gobierno local, estos trabajos a la UTE castellonense Durantia-Centreverd (Simetría), tal y como ha podido saber el periódico Mediterráneo. Un trámite necesario que, tras la presentación de la documentación pertinente permitirá iniciar los trabajos con un , que tienen un plazo de ejecución de diez meses, en el mes de septiembre, según las previsiones que maneja el consistorio.

El Censal Parc estará junto al Palau de la Festa de Castelló y la ronda Este de circunvalación. / Mediterráneo

Las empresas que ya cuentan con el ok de la mesa de contratación y cuya propuesta será elevada a la junta local han propuesto tres mejoras para esta primera fase (cuenta con un presupuesto de 6,7 millones cofinanciados entre el Ayuntamiento de Castelló y la UE) que son una pérgola de 15x5 metros en la alameda; un quiosco con aseo incluido y que conlleva otra pérgola de 7,5x5 metros; y un incremento en la plantación de árboles en el parque.

Imagen general y virtual del nuevo recinto verde. / Mediterráneo

Además, y según el proyecto que ha contado con las propuestas de más de 7.000 vecinos, el recinto más grande de la ciudad cuando esté completamente finalizado tendrá, en su totalidad, usos principalmente cotidianos como una zona infantil con una tirolina y toboganes; un espacio biosaludable con mobiliario de gimnasia para mayores; un parque de aventuras para jóvenes y adolescentes con fuentes y pérgolas; una pradera con un quiosco y zona de picnic; otras praderas de juegos y una plaza de acceso y juegos del agua con géiseres entre el camí Almalafa y las calles Carcagente y Fernando el Católico. Y todo estará rodeado por una alameda con árboles, un carril de running y un paseo central. También dispondrá de una naranja de 8 metros de alto y 17 de ancho con juegos en su interior.

Imagen de la naranja gigante con juegos en su interior que formará parte del parque. / Mediterráneo

Las otras dos fases, ya en la próxima legislatura, incluirán un auditorio y un lago con barcas de ocio (segunda) y una tercera con una zona de deporte y un mirador.

El parque contará en sus inmediaciones, en un futuro, con una zona deportiva y las parcelas de los huertos urbanos actuales de Fernando el Católico se trasladarán al solar que ocupaba el antiguo huerto privado, junto a la ronda Este y que ya expropió el Ayuntamiento.

Finalmente, este recinto verde se consolidará en la traza histórica y su integración en el entorno, ya que se respetan los regueros que formarán parte de una fuente que recorrerá todo el recinto y los puntos de acceso al parque rememorarán las entradas con palmeras a las antiguas alquerias. El Censal Parc tendrá pavimentos blandos y accesibles y losas de hormigón, sin vallas y abierto a la población que servirá como revulsivo turístico.