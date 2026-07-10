Ortolá, concejal de Seguridad de Castelló, sobre la okupación en la Marjaleria: "Hay una auténtica mafia"

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castelló, Antonio Ortolá, ha afirmado que debido a la ley de Sánchez sobre okupación, "los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tienen las manos atadas y, en el caso de la okupación de la vivienda de la Marjaleria que esta misma mañana han abandonado sus moradores ilegales, "una auténtica mafia, una organización que, presuntamente, se dedica a okupar inmuebles y a vender esos traspados". Por este motivo, la Policía Nacioal trabaja en varias líneas de investigación, según Ortolá.

El edil ha agradecido el trabajo de mediación de la Policía Local para que los okupas salieran del inmueble de la Primera Travessera, así como ha alabado la actuación de los vecinos que "con valentía se han ido concentrando para protestar por esta okupación". "La ley protege al okupa y perjudica al propietario y es injusta", ha afirmado el concejal, quien ha recordado que la okupación en la casa de la marjal comenzó con unas personas y ha terminado con otras que se han ido voluntariamente, tal y como ha avanzado este diario a primera hora de la mañana.

"Estaban enganchados a la red general de la luz y el agua y la Policía Local lo ha desenganchado una vez han salido de la vivienda, esta madrugada", ha comentado el concejal, tras explicar que ´los agentes municipales hacen controles preventivos por la Marjaleria, con refuerzo el fin de semana, pero es "muy importante la prevención y la acción vecinal porque si los residentes ven algún movimiento extraño deben llamar a la Policía Local y, en especial, a la Unidad de Barrio".

Finalmente, Ortolá ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que dispongan de medidas de prevención en sus casas como, por ejemplo, alarmas, para evitar la okupación ilegal.