Los okupas abandonan la vivienda de la Marjaleria de Castelló

Los okupas de la vivienda ubicada en la Primera Travessera de la Marjaleria han abandonado voluntariamente la casa tras 11 días de presión vecinal y el trabajo de la Policía Local de Castelló. Pese a que este jueves durante la protesta diaria de los vecinos el inmueble parecía vacío, ha sido ahora cuando los ocupantes ilegales han informado a la Policía Local de que han abandonado el recinto en el que habían entrado a residir adultos y menores el pasado 29 de junio y los agentes han comprobado en la mañana de este viernes que la vivienda ha quedado desalojada poniendo fin a una situación que había generado malestar, miedo e indignación entre los vecinos de la zona.

Imagen del inmueble que han abandonado los okupas. / Manolo Nebot Rochera

En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, ha destacado la valentía, al ejemplaridad y el compromiso de los vecinos de la Marjaleria en la defensa de la convivencia y de la propiedad privada, y les ha agradecido su colaboración para lograr recuperar la vivienda. "Su colaboración ha sido fundamental para que, junto al trabajo de la Policía Local, hoy podamos anunciar que esta vivienda ha sido recuperada”, ha afirmado Ortolá, quien ha recordado que se impuso una multa de 200 euros a los okupas por no tener pasada la ITV y se puso el foco sobre los servicios de luz y agua de la casa.

El concejal Antonio Ortolá, junto a agentes de la Policía Local. / Mediterráneo

Hay que recordar que desde el primer momento en que se produjo la okupación, los agentes acudieron de manera inmediata tras recibir el aviso vecinal. Sin embargo, la presencia de menores en el interior de la vivienda impidió que pudiera llevarse a cabo un desalojo inmediato, por lo que la Policía Local activó todas las actuaciones que permite la legislación vigente.

"Durante los días posteriores, la Policía Local ha mantenido un seguimiento permanente del caso y ha desarrollado acciones de mediación con los ocupantes, siempre dentro de los márgenes legales, con el objetivo de lograr el abandono voluntario del inmueble", ha remarcado el edil Ortolá. "Estas gestiones, unidas a la colaboración constante de los vecinos de la Marjaleria con medidas de presión como las caceroladas diarias, han permitido finalmente recuperar la vivienda", ha dicho el concejal responsable de Seguridad Ciudadana de Castelló.

Cacerolada, este jueves, frente a la vivienda. / Manolo Nebot Rochera

Coordinación policial

El edil también ha querido agradecer la colaboración prestada por la Policía Nacional durante todo el proceso. “La coordinación entre la Policía Local y la Policía Nacional ha sido fundamental para realizar un seguimiento permanente de esta ocupación y actuar con eficacia dentro de las competencias de cada cuerpo. Quiero agradecer expresamente su colaboración y su disposición durante estos días”, ha destacado el edil, quien ha criticado la legislación nacional "que premia al ocupa y castiga al propietario y a los vecinos honrados, y eso es algo que no se puede consentir".