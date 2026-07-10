El PSPV de Castelló pide la retirada del apoyo institucional a la actuación de Plácido Domingo por coherencia con las políticas de igualdad

El grupo municipal socialista de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que reconsidere el respaldo institucional y económico del Ayuntamiento a la actuación de Plácido Domingo en el Som Festival, al entender que resulta incompatible con el compromiso que una administración pública debe mantener en materia de igualdad y de lucha contra la violencia contra las mujeres.

En el caso de Plácido Domingo, recuerdan desde el PSPV que sobre el tenor han pesado numerosas denuncias públicas por acoso sexual en el ámbito profesional. Los socialistas recuerdan además que, tras las investigaciones desarrolladas en Estados Unidos en 2020, el artista pidió disculpas por el daño causado y asumió la responsabilidad por haber hecho sentir incómodas a varias mujeres. "No se trata de cuestionar la presunción de inocencia ni de sustituir el papel de los tribunales, sino de recordar que las instituciones públicas tienen también una responsabilidad ética cuando destinan recursos públicos y deben valorar el mensaje que trasladan a la sociedad", ha la portavoz socialista en el consistorio, Patricia Puerta.

La edila ha señalado que "las administraciones no solo gestionan presupuestos; también representan valores. No podemos pedir a las mujeres que confíen en las instituciones y, al mismo tiempo, mirar hacia otro lado cuando una programación financiada con dinero público genera un evidente conflicto con los principios de igualdad y respeto que decimos defender".

Puerta recuerda que la propia Begoña Carrasco se presenta habitualmente como una alcaldesa comprometida con la igualdad, preside el Consejo Municipal de Igualdad, reivindica las campañas de sensibilización y presume de la inversión municipal en políticas dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres. "Todo ese discurso pierde credibilidad cuando el mismo ayuntamiento que dice situar la igualdad en el centro de su acción política mantiene como principal patrocinador un festival que incluye en su cartel una actuación que ha provocado el rechazo de colectivos feministas. La igualdad no puede ser una campaña de imagen; debe reflejarse también en las decisiones que se adoptan con dinero público".

Los socialistas muestran además su respeto hacia las organizaciones feministas que han expresado públicamente su rechazo a esta contratación y consideran legítimo el debate social abierto sobre el uso de recursos públicos para respaldar una actuación que suscita una importante controversia.

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"Las instituciones deben estar siempre del lado de las mujeres. La igualdad no puede quedarse en los discursos ni en las fotografías; se demuestra con decisiones valientes y coherentes. Begoña Carrasco tiene ahora la oportunidad de demostrar si su defensa de la igualdad responde a una convicción o es únicamente una fachada institucional", concluye Patricia Puerta.