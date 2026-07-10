Redondo contesta a Compromís: "Una vez más vuelven a mentir sobre la tasa de la basura"

Juan Carlos Redondo, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Castelló, ha respondido a las declaraciones realizadas este viernes por el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, sobre la tasa de basuras de 2026. La coalición acusaba al gobierno de Begoña Carrasco de incumplir su compromiso de que la mayoría de los recibos serían inferiores a los de 2024 y calificaba ese anuncio de "propaganda".

En respuesta, Redondo ha asegurado que "una vez más, Compromís miente sobre la tasa de la basura" y ha afirmado que los datos a los que hace referencia la formación "sencillamente no existen todavía", ya que el padrón de la tasa de residuos no se cerrará hasta agosto y los recibos no se emitirán hasta septiembre. Por ello, sostiene que "es absolutamente falso que el equipo de gobierno haya reconocido que va a incumplir ningún compromiso".

El edil de Hacienda ha defendido además que el sistema de bonificaciones "está funcionando" y ha señalado que al menos 45.000 vecinos de Castelló ya han completado las siete visitas al ecoparque, lo que les garantiza una reducción del 50 % en la tasa. A ello, ha añadido, se suma un descuento adicional del 3 % para quienes tengan el recibo domiciliado. "La realidad es que miles de familias van a pagar menos de lo que pagaban en 2024", ha concluido.