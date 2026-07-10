Reacción ciudadana
Vecinos de la Marjaleria de Castelló ante la desokupación de la vivienda: "El pueblo salva al pueblo"
El presidente de la asociación muestra su satisfacción pero afirma que hay okupas "merodeando" por la zona y los vecinos siguen alerta
El presidente de la Asociación de Vecinos de la Marjaleria de Castelló, Eric Dols, ha mostrado este viernes su satisfacción ante la desokupación de la vivienda de esta zona de la ciudad en la que entraron moradores ilegales el pasado día 29 de junio y que ha motivado las protestas, con caceroladas diarias de los residentes. Tras la presión vecinal y la mediación de la Policía Local, este viernes los okupas han comunicado a los agentes que dejaban el inmueble, tal y como ha adelantado este diario.
"Al final, el pueblo, una vez más, salva al pueblo y las medidas de presión de los vecinos junto a la acción policial ha surgido efecto", ha dicho Dols en declaraciones a Mediterráneo. "En cuanto tuvimos conocimiento de esta situación lo trasladamos al Ayuntamiento de Castellón, la Policía Local y la Policía Nacional, así como al abogado de la asociación y la presión ha tenido su resultado", ha recordado el representante vecinal, quien, sin embargo, ha destacado que los vecinos siguen en alerta porque "hemos visto a okupas rondando otras viviendas".
"Todos los grupos vecinales de whatsapp están atentos porque ven que se puede repetir la situación de okupación de otras viviendas de la Marjaleria", ha afirmado Dols. "Esta noche mismo, de 2.00 a 4.30 horas, los vecinos han estado dando vueltas por la marjal porque han visto a posibles okupas sospechosos", ha proseguido Dols y se ha mostrado contento por "esta batalla ganada". "Esta gente vive de la okupación", ha manifestado.
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