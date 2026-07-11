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Castelló honra a su patrón Sant Cristòfol con la tradicional misa y la bendición de vehículos

Los actos han estado presididos por las Reinas de las Fiestas

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, destaca que “esta es una de las celebraciones más especiales del calendario y que recogen la esencia del Castellón más tradicional”

Vídeo: Castelló honra a su patrón Sant Cristòfol con la tradicional misa y la bendición de vehículos

Vídeo: Castelló honra a su patrón Sant Cristòfol con la tradicional misa y la bendición de vehículos

Manolo Nebot

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Redacción

Redacción

El primer Teniente de Alcalde, Sergio Toledo, y la concejala de Fiestas, Noelia Selma, además de otros concejales de Gobierno, han asistido esta mañana en la Concatedral de Santa María a la misa en honor a Sant Cristòfol. Una celebración que ha estado presidida por las Reinas de las Fiestas, Clara Sanz y Ana Colón, acompañadas por las Damas de la Ciudad y el presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos, así como otros representantes festivos como las comisiones gaiateras de la ciudad.

Misa y bendición de Sant Cristòfol

Misa y bendición de Sant Cristòfol

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Misa y bendición de Sant Cristòfol / Mediterráneo

Tras la eucaristía ha tenido lugar el volteo de campanas de la torre campanario del Fadrí para anunciar esta fiesta del que es uno de los santos patronos de la ciudad de Castellón, culminado con un gran remate pirotécnico.

Bendición de vehículos y reparto de cintas

Tras la misa, las Reinas y resto de autoridades se han trasladado al exterior de la Concatedral, en la calle Arcipreste Balaguer junto a la calle Mayor ,donde se ha realizado la tradicional bendición de vehículos y reparto de cintas conmemorativas, ya que Sant Cristòfol es considerado también como patrón de los conductores.

Así, han sido cientos las personas que con sus turismos y otro tipo de vehículos han pasado a ser bendecidos y han podido recoger su cintas de manos de las Reinas de las Fiestas.

Noelia Selma ha apuntado que “en total se han repartido 1.500 cintas conmemorativas a las personas que se han acercado hasta la calle Mayor conduciendo sus vehículos. Se trata de un acto muy especial y que cumple con una tradición que muchos vecinos y vecinas de Castellón siguen año tras año”.

La edila ha subrayado también que “esta es una de las celebraciones más especiales del calendario y que recogen la esencia del Castellón más tradicional y auténtico”.

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La concejala ha agradecido “la colaboración de todas las personas que trabajan de manera altruista para hacer posible celebraciones como esta de Sant Cristòfol, que hacen de Castellón una ciudad que no olvida sus raíces y de dónde provienen sus tradiciones más queridas, compartiéndolas con el resto de nuestros vecinos y vecinas”.

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