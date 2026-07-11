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Compromís impulsa una declaración institucional por el Trovam: "Es un ataque de Vox a la industria musical valenciana"

El concejal Pau Sancho denuncia: "Recortar la aportación, como pretende Vox, es atacar a una de las principales citas culturales de Castelló"

Trovam.

Trovam. / Claudia Marconell

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Ramón Pérez

Castellón

Compromís per Castelló presenta una declaración institucional en defensa del Trovam, la Feria Valenciana de la Música, y para exigir a la Generalitat Valenciana que garantice la continuidad de un evento que se ha consolidado como la principal plataforma de promoción de la industria musical valenciana y una de las citas culturales más importantes de la ciudad.

La iniciativa llega después de que Vox haya presentado una enmienda a los presupuestos para retirar la colaboración económica de la Generalitat destinada a la realización del Trovam.

Cita con grupos musicales referentes en Castelló

Pau Sancho es concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló.

Pau Sancho es concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló. / Mediterráneo

El portavoz adjunto de Compromís, Pau Sancho, ha recordado que el Trovam es “la Feria Valenciana de la Música” y ha destacado que se trata del principal escaparate de la industria musical del país. “Durante estos días se reúnen en Castelló grupos musicales, empresas de representación, técnicos, programadores, empresas de sonorización, iluminación y audiovisuales. Es el espacio de referencia para impulsar la contratación y generar oportunidades para el conjunto del sector”, ha explicado.

Sancho ha remarcado que, junto al MUT, el Trovam es una de las principales muestras culturales que acoge la ciudad y que genera un impacto económico directo sobre la hostelería y la actividad comercial local. “Cada año llegan a Castelló cientos de profesionales y visitantes de diferentes puntos del territorio, lo que se traduce en pernoctaciones, consumo en los establecimientos y actividad económica para la ciudad”, ha señalado.

Sancho: “Recortar en el Trovam, como pretende Vox, es atacar a la industria musical valenciana y a una de las principales citas culturales de Castelló”

Desde Compromís consideran que la propuesta de Vox no solo perjudica a un evento consolidado, sino que representa un ataque directo al conjunto de la industria musical valenciana. “Recortar los recursos del Trovam es dar la espalda a los profesionales de la música valenciana y poner en peligro una herramienta fundamental para el desarrollo cultural y económico de nuestro territorio”, ha afirmado Sancho.

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Por ello, la coalición insta a la Generalitat a mantener el apoyo institucional y económico a la feria y reclama al gobierno municipal que defienda activamente la continuidad de un evento que contribuye a proyectar Castelló como capital cultural y musical. “No podemos permitir que decisiones ideológicas pongan en riesgo una iniciativa que beneficia a la ciudad, genera actividad económica y refuerza el tejido cultural valenciano”, ha concluido el portavoz adjunto.

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